ANDERS AUF EINEN BLICK (22/04 – 28/04)

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Hallo Freunde der Sonne und anderer Himmelskörper! Nachdem die katholische Kirche diesen Skandal mit Galileo Galilei hatte, wissen wir eigentlich alle, dass die Erde sich um die Sonne dreht – und nicht andersrum. Um zu erfahren, worum sich unsere Woche gedreht hat, lest weiter.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Sängerin und Songwriterin Luca Grace Kampmann macht Pop-Musik und arbeitet als Musicaldarstellerin. Musik machen ist für sie wie Tagebuch schreiben. Ihr neuer Song “Rain” behandelt das Thema Confidence – eine Eigenschaft, die Luca mit ihrer powervollen Stimme unterstreicht. Ein Sound of Munich Interview mit Luca Grace.

Filmkritik: Spy x Family Code

Der Weltfrieden hängt ab von…einer Praline?? Spy x Family Code ist ein Film für Fans und Neueinsteiger:innen. Telepathin Anya, Geheimagent Loid, Auftragskillerin Yor und der Hund Bond, der in die Zukunft schauen kann. Das sind die Forgers! Jedoch kennt niemand die Geheimidentität der anderen. Außer natürlich die kleine Anya. Loid arbeitet für WISE, eine Geheimorganisation, die den Frieden zwischen Ost und West wahren will. Für seine Mission ist es unerlässlich, dass Anya in die Elite ihrer Schule aufsteigt, indem sie sogenannte “Stella Sterne” sammelt.

Geschlechtsspezifische Sozialisation

Männer seien rational – Frauen emotional. Männer seien durchsetzungsstark und ehrgeizig – Frauen sensibel und empathisch. Diese Aufteilung in “männertypische” und “frauentypische” Eigenschaften ist Teil unserer Gesellschaft. Dabei sind diese Unterschiede nicht biologisch. In anderen Worten: Wir werden nicht so geboren – wir werden dazu gemacht. Und zwar durch die “geschlechtsspezifische Sozialisation”.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Kopfüber stürzt sich St. Vincent in eine klangliche Achterbahnfahrt. Auf ihrem neuen Album “All Born Screaming” experimentiert sie mit Art-Rock und Art-Pop, wagt aber auch ein Abstecher in Industrial und Alternative Rock. Jeder Song auf dem Album fühlt sich dabei wie eine neue Runde auf der Achterbahn an. Unerwartete Wendungen und vertraute Klänge – alles produziert von St. Vincent höchst persönlich.Besonders sticht der dritte Track heraus. Mit industriellen Synthesizern und gebrochenen Percussion-Sounds hebt sich “Broken Man” von den ruhigeren Titeln des Albums ab.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag und Samstag: Disco-Abendeislauf

Genieß ein letztes Mal die Vorzüge der kalten Jahreszeit und tanz dich lustig! Im Olympiapark gibt’s Freitag- und Samstagabend von 20 bis 22 Uhr eine Party on Ice. Am Freitag wird der Abendeislauf von Pop-Charts und Old School Hits untermalt, samstags läuft ein Best of 50’s to 90’s-Mix. Es kostet 5 bis 8 Euro mitzusausen. ❄⛸

Samstag: Trachtenflohmarkt

Du findest fürs Frühlingsfest nichts zum anziehen? Deine Freunde haben viel urigere Trachten als du? Geläufige Trachtenverkäufer sind dir zu teuer? Beim Trachtenflohmarkt im Hofbräukeller am Wienerplatz kannst du auf Schnäppchenjagd nach traditionellen Dirndln, Lederhosn und Co. gehen! Der Flohmarkt hat von 9 bis 15 Uhr offen. Eintritt ist frei. Dein perfekter Aufritt auf jeglichen Volksfesten ist gesichert! 🍻🎡

Das ganze Wochenende: notsopretty: Gemusical

Eine unkonventionelle Coming-of-Age-Geschichte: Potato führt ein ganz normales Leben – bis sich eines Tages das Blatt wendet. Das Künstlerkollektiv Gemusical präsentiert ein Musical über die koloniale Wanderungsgeschichte der Kartoffel. Wie Potato zu sich findet, könnt ihr das ganze Wochenende über von 20 bis 22 Uhr im HochX Theater und Live Art erfahren. Tickets gibt’s ab 6 Euro. 🥔🌎

UND SONST?

Wir werden sexistisch sozialisiert, als Kartoffel nach Europa verschleppt oder uns haut’s auf der Eislaufbahn hin. Aber egal, was passiert – die Erde dreht sich weiter um die Sonne, das Universum ist riesig und ein Alien auf ‘nem Exoplaneten hat keine Ahnung von diesem Faux Pas, über den du seit 10 Tagen grübelst.

Und vielleicht liest das Alien auf dem Exoplaneten grade einen Alien-Newsletter vom Alienstudenten-Radiosender Alien94.5. Apropos Aliens und Exoplaneten – EXO ist eine sehr bekannte K-Pop Boygroup, die diesen April ihr 12-jähriges Jubiläum feiern. (Alles Gute, EXO!)

In diesem Sinne Call Me, Baby: Ruft uns an unter (089) 945 99 945 und gewinnt ein signiertes Telefonbuch. (Update: Das Telefonbuch wurde mittags vergeben)

Viel Glück,

eure Sara 🍓❤