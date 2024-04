Auf der Bühne zu Hause 

/ M94.5 Praktikant:innen / Bild: Luca Grace

Sängerin und Songwriterin Luca Grace Kampmann macht Pop-Musik und arbeitet als Musicaldarstellerin. Musikmachen ist für sie wie Tagebuch schreiben. Ihr neuer Song “Rain” behandelt das Thema Confidence – eine Eigenschaft, die Luca mit ihrer powervollen Stimme unterstreicht.



Sound of Munich Interview mit Luca Grace

Durch ihre künstlerische Familie wurde Luca Grace schon früh zum Musik machen inspiriert. Das macht sie auch gerne gemeinsam mit ihrem Freund Edi. Als Duo treten sie bei verschiedenen Events auf: Luca am Mikrofon und Edi an der Gitarre. Wenn sie nicht gerade mit ihrer Musik beschäftigt ist, hilft Luca Grace in der Münchner Hundeschule ihrer Mutter aus. Abends steht sie dann auf der Musicalbühne.

Um die ganz große Bühne rocken , hat Luca bei The Voice of Germany 2023 im Team von Shirin David mitgemacht. In den Battles ist sie zwar ausgeschieden, Ronan Keating lobte jedoch besonders die positive Stimmung, die sie mit ihrer Stimme erzeugt.

Konzert und Song-Release

Mit 17 Jahren begann die mittlerweile 25-jährige Luca Grace, ihre eigenen Lieder zu veröffentlichen. Es fühlt sich heute immer noch surreal für sie an, sich selbst im Radio zu hören. Ihre Leidenschaft, vor Publikum zu singen, zeigt sie auch am 26.04. bei einem Konzert an der M94.5-Freshers Night. Der Auftritt wird auch auf unserem Twitch-Kanal m945muenchen gestreamt. Am gleichen Tag erscheint auch ihr neuer Power-Song “Rain”.

Bild: Luca Grace