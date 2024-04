/ Florim Seciri / BILD: 2023 SPY x FAMILY The Movie Project Tatsuya Endo/ShueishaEndo/Shueisha

Der Weltfrieden hängt ab von…einer Praline?? Agenten-Action beim Familienausflug und ganz viel Witz. Das ist Spy x Family Code: White. Ein Film für Fans und Neueinsteiger:innen

Telepathin Anya, Geheimagent Loid, Auftragskillerin Yor und der Hund Bond, der in die Zukunft schauen kann. Das sind die Forgers! Jedoch kennt niemand die Geheimidentität der anderen. Außer natürlich die kleine Anya. Loid arbeitet für WISE, eine Geheimorganisation, die den Frieden zwischen Ost und West wahren will. Für seine Mission ist es unerlässlich, dass Anya in die Elite ihrer Schule aufsteigt, indem sie sogenannte “Stella Sterne” sammelt.

Ein Back-Kurs für den Weltfrieden!

Nach einer kurzen Einführung des Casts starten wir auch schon in die Geschichte. Anya belegt einen Kochkurs, dessen Gewinner:in einen Stella Stern bekommt. Sie muss also gewinnen! Für den Weltfrieden!! Dabei hat ihr Adoptivvater Loid auch schon einen Plan: Den Lieblingskuchen des Richters backen. Leider gibt es den nur noch in der Bäckerei des Heimatdorfes des Richters. Also geht es auf zum Familienausflug. Wie für Spy x Family typisch hat natürlich jeder der drei Familienmitglieder noch eine eigene, geheime Mission. Loid ist kurz davor seine Mission Strix an einen anderen Agenten zu verlieren, Yor denkt, Loid würde sie als Schein-Ehefrau ersetzen und Anya will bei der Rettung der Welt helfen. Die vier fahren mit dem Zug also nach Figris, um den Kuchen zu testen. Aber es läuft natürlich nicht alles nach Plan, was typisch für das Franchise ist: Anya isst versehentlich eine Praline, was dazu führt, dass sie ins Visier der Militärpolizei gerät. Ein Oberst nimmt ihnen das letzte Stück des Kuchens weg, und die Suche nach einer Ersatzzutat entpuppt sich als schwierige Aufgabe. Zuerst bekommen wir aber noch das volle Touri Programm der Forger`s gezeigt. Dieser Teil kann sich zwar etwas ziehen, als Fan der Reihe fühlt man sich jedoch immer gut unterhalten. Der Film bietet zudem ein Action geladenes Finale, das es trotzdem schafft immer noch unterhaltsam und witzig zu bleiben. Insgesamt hätte das Finale aber durchaus etwas kürzer sein können.

SPY x FAMILY als Film

Generell lässt sich sagen, man bekommt hier genau was man erwartet. Der Humor, die Action und die parallel laufenden Storylines. Das ist SPY x Family, nur eben in Spielfilmlänge. Dabei unterhält der Film durchgängig. Anyas typische Gesichtsausdrücke und die verwirrenden Missverständnisse sind stets on point. Trotzdem ist das natürlich kein Perfekter Film. Yor`s Storyline verfliegt so ziemlich zur Mitte des Filmes und auch Loids Problem löst sich von selbst. Außerdem kann sich das Finale ein wenig in die Länge ziehen. Die Animationen sind SPY x FAMILY Standard und damit immer gut, aber nichts besonderes. Trotzdem gibt es einige Highlights, die durch Farben und Animation wirklich beeindrucken.

Loid beim Erlangen der letzen Zutat

SPY x FAMILY CODE: White ist ein Film mit viel Action und Humor. Die Story ist typisch für die Serie leicht und nimmt sich nie zu Ernst. Spaß haben können hier alle, die grundsätzlich was mit Anime anfangen können und Fans der Serie. Dabei wird kein Vorwissen erwartet und auch Neueinsteiger:innen können den Film genießen.

SPY x FAMILY CODE: White läuft ab dem 23.04.2024 in den deutschen Kinos.