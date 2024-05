ANDERS AUF EINEN BLICK (20/05 – 26/05)

/ Sara Saberi und Christina Vasilia Pitopoulakis / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Endlich wird es wieder wärmer! Also nutzt die Chance und genießt die kulturellen Angebote, die München zu bieten hat. Von Stand Up Comedy bis hin zur queeren Fotografie-Ausstellung ist alles dabei. Also lest weiter um mehr zu erfahren.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

MIT DER FANTA4-CD IM GEPÄCK

Abwechslungsreiche Sounds, Emotionen und Geschichten. Der Newcomer AICE bringt soft Beats und tiefgründige Texte direkt in eure Kopfhörer. Im Sound of Munich Interview hat er über seine Inspiration, seine ersten Erfahrungen mit der Musik und auch seine Zukunftsängste geredet.

REVANCHE GEGLÜCKT

Die Basketballer des FC Bayern München haben das zweite Spiel der Playoff-Viertelfinals gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 83-67 für sich entschieden und sich nach der Heimniederlage im ersten Spiel in eine gute Ausgangslage für die weiteren Playoff-Spiele in den kommenden Tagen gebracht.

UNSER ALBUM DER WOCHE

I’m black like the key on the piano

White like the keys on the piano, low ammo

Mit diesen poetischen Worten lässt Loyle Carner uns in seine Welt eintauchen. In seinem neu interpretierten Album “Hugo: Reimagined (Live)” nimmt uns der Britisch-Guyanisch-Rapper mit auf seine ganz besonderen Liveauftritte in der Royal Albert Hall in London. Dort setzt er sich mit politischen Themen aus England auseinander. So finden Rassismus, Knife Crime und Neurodiversität Platz in seinem Album. Der UK- Rapper teilt seine Erfahrungen als Mixed Person in England. Im Song “Georgetown” bekommt ihr durch seine bildliche Sprache einen Einblick in seine zerrissene Jugendzeit, die er auch heute noch spürt. Gleichzeitig bekommen wir die Vibes eines Live-Konzerts. Also auf jeden Fall eine große Empfehlung.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag bis Samstag: African Music Days Munich

Im Ampere wird dieses Wochenende der African Liberation Day gefeiert – und das mit faszinierenden Künstler:innen aus unterschiedlichen Teilen Afrikas. Von futuristischen afrikanischen Beats, Hip-Hop bis hinzu Pop ist alles dabei! Also kommt vorbei, tanzt, feiert und genießt den Tag.

Samstag: LUCKY SHOT Comedy Open Mic

Lust auf Abwechslung am Samstag Abend? Dann schaut doch mal im Lucky Punch Comedy Club vorbei. Gebt Newcomers und alten Hasen 🐇 die Chance euch richtig von Hocker 🪑 zu hauen. Lachen ist ja bekanntlich die beste Medizin.

Samstag und Sonntag: Queer Artists Munich Ausstellung von Francesco Giordano

Wir lieben Queers und deren Kunst! Francesco Giordano, ein etablierter Fotograf mit spanischen und italienischen Wurzeln präsentiert seine Porträtreihe, in der er queere Künstler:innen in München vor die Linse nimmt. Die Ausstellung findet ihr im Münchner Rathaus und ist bis Mitte August offen für Besucher:innen.

UND SONST?

Genießt das vielseitige Kulturangebot an diesem Wochenende in München und denkt immer dran: Vielfältigkeit und Diversität ist leider keine Selbstverständlichkeit. Nie wieder ist jetzt.

Also geht wählen am 09.06.2024 #EUwahl2024

Liebe Grüße,

Virginia 🍉