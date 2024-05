Revanche geglückt

/ Paulina Fuchs / Bild: FC Bayern Basketball

Die Basketballer des FC Bayern München haben das zweite Spiel der Playoff-Viertelfinals gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 83-67 für sich entschieden und sich nach der Heimniederlage im ersten Spiel in eine gute Ausgangslage für die weiteren Playoff-Spiele in den kommenden Tagen gebracht.

Hauptverantwortlich für den gelungenen Auftritt im fast ausverkauften BMW-Park des Meisterschaftsfavoriten sei sowohl die verbesserte Defensivleistung als auch die für die Ludwigsburger schwer auszurechnende Bayern-Offensive. Insbesondere Carsen Edwards (21 Punkte, 6 Rebounds) und Isaac Bonga (18 Punkte, 11 Rebounds) führten mit ihren Leistungen das Scorerboard an.

Auch Bayern Trainer Pablo Laso lobte nach dem Spiel die „vor allem in der Defensive konzentrierte und im Vergleich zu Samstag verbesserte Vorstellung“, die es benötigte, um gegen kämpfende Ludwigsburger letztlich souverän zu bestehen.

Dennoch warnte er vor den anstehenden Playoff-Spielen in Ludwigsburg und betonte den Kampfgeist und die Härte der gegnerischen Mannschaft. Es könnte demnach wieder eine zähe Angelegenheit werden, in der die Bayern laut ihres Trainers „bereit sein müssen zu kämpfen und körperlich dagegen zu halten.“

Die weiteren Spiele sind für Mittwoch, den 22.05. um 18:30 Uhr, sowie Freitag, den 23.05. um 20:30 Uhr in Ludwigsburg angesetzt. Im Falle eines Entscheidungsspiels am Sonntag in München wird die Uhrzeit noch bekannt gegeben.