KW 22 – ANDERS AUF EINEN BLICK!

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einem Blick für euch zusammen.

Der Münchner Sommer hat endlich begonnen. Am Pfingstmontag war der Trubel an der Isar und am Eisbach groß. Gleichzeitig war der Anfang der Woche geprägt von der Türkei Wahl, an der auch viele Münchner:innen teilnehmen durften. Es ging also rund. Schauen wir mal rein, was so passiert ist.

Recap-Time! Unsere M94.5-Woche

Stellt euch vor ihr geht zur Wahl, aber für ein Land, in dem ihr gar nicht lebt. So ging es vergangene Woche über eineinhalb Millionen wahlberichtigten Türk:innen in Deutschland. Sie waren zur Stichwahl zwischen dem regierenden Präsident Erdogan und seinem Herausforderer Kilicdaroglu aufgefordert. Unter Anderem am Stachus gab es ein Wahllokal. Aylin Sancak war dabei – bei einer Wahl für ein anderes Land.

Was machen, wenn einfach alles zu viel ist? Darüber reden kann helfen, noch besser ist es vielleicht, darüber zu singen. Der Künstler Fahrlænd macht genau das in seiner Debut-Single “Schaut mich an”, die er Anfang Mai veröffentlicht hat. Im Sound of Munich Interview hat er mit uns über den Umgang mit prägenden Ereignissen, seine Musikvideos und über Dosen-Ravioli-Abhängigkeit gesprochen.

Es wird heißer und heißer in der Stadt. Falls ihr euch in nächster Zeit nach einer Abkühlung sehnt: Wir haben drei wunderbare Orte in München zusammengestellt, an denen ihr Schwimmen gehen könnt. Dort lässt es sich echt aushalten.

Unser Album der Woche!

Autofenster runter, den Fahrtwind genießen und dem Sonnenuntergang entgegenfahren. N bisschen so fühlt sich das Album Shaking Hips and Crashing Cars von The Royston Club an. Mit ihrem Debut-Album wollen die vier besten Freunde aus dem walisischen Wrexham in den Festival-Sommer starten. Und das in feinster britischer Indie-Pop-Rock-Manier. Texte über Liebeskummer und gescheiterte Beziehungen, – aber verpackt in aufmunternden Indie-Hymnen. Das Ganze erinnert etwas an die Arctic Monkeys, die Wombats oder die Kooks. Also Shaket eure Hips, aber lasst den Crashing Cars Teil vielleicht lieber weg.

Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: Rollschuhdisko & Dürre Ringer

Im Maximiliansforum findet momentan das Kunst und Musikfestival “Ohne Grund und Boden” statt. Heute ab 15 Uhr könnt ihr mit euren Rollschuhen in der Unterführung tanzen. Und ab 19 Uhr spielen die Bands Wildes und Dürre Ringer. Das Festival geht noch bis zum 28. Juni. Der Eintritt ist kostenlos, alle Spenden gehen zu 100% an die Künstler:innen.

Samstag: Wellbeing for Life Festival

Am Samstag ist der Olympiapark Austragungsort für das Wellbeing for Life-Festival! Von zwölf Uhr Mittags bis zehn Uhr Abends findet ihr dort alles rund um das Thema “gesunder Lifestyle”. Das Programm bietet neben Musik-Acts auch Shows, wie zum Beispiel Live-Kochen, Workshops zum Thema Upcycling und Nachhaltigkeit, oder auch Vorträge aus dem Bereich Sport. Der Eintritt zum Festival und alle Veranstaltungen dort sind natürlich komplett kostenlos. Schaut also einfach mal vorbei.

Sonntag: Minna Thiel Sommerfest

Die Minna Thiel am Bernd-Eichinger-Platz ist eine kleine Kulturoase mitten in der Stadt, frei zugänglich für alle. Am Sonntag findet dort ein Sommerfest statt, sogar mit Live-Acts ab 12 Uhr. Vielleicht habt ihr ja nach dem Spikeball auf der Pinakothekenwiese Lust, euch dort ein kaltes Getränk zu gönnen und der Musik zu lauschen.

So das wars von mir, habt eine fantastische nächste Woche!

Eure Sarah 🙂