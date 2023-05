ANDERS AUF EINEN BLICK!

/ Tilman Antonie Wiesbeck / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einem Blick für euch zusammen.

A big welcome to our freshers! M94.5 hat seit dieser Woche viele neue Redakteur:innen mit frischen Ideen. Für mich persönlich kommt mit der Verstärkung auch die Hoffnung, dass ich Beiträge in Zukunft wieder früher als drei Minuten vor Sendung fertig kriege.

WAS WAR DIE WOCHE SO LOS?

Die Band Nussig hat die April-Ausgabe unseres Song Slams in der Milla für sich entschieden und ist damit im Finale! Im Interview mit Simon Fischer sprechen die Bandmitglieder über Song Slams und ihre Musik.

Kulturjournalismus könnt ihr ab nächstem Semester an der Münchener Hochschule für Musik und Theater studieren. Dorte Lena Eilers wird die Professorin für den neuen Masterstudiengang. Im Sekt-Mate Interview mit Dana Luttert spricht sie über sich selbst und darüber, warum ein Studiengang für Kulturjournalismus wichtig ist.

Das DOK.fest München läuft noch bis zum 21. Mai. Welche Dokumentarfilme ihr dort zum Beispiel sehen könnt, erfahrt ihr hier.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Mit dem Album The Rat Road kommt Aaron Jerome alias SBTRKT nach sieben Jahren Pause zurück. Er thematisiert darin Frustrationen, aber auch Optimismus. Er erklärt das mit seiner Unzufriedenheit mit der Arbeitsweise der Musikindustrie zwischen Social-Media-Algorithmen und Playlist-Konformität. Das Album klingt mal futuristisch – und mal lassen sich Sounds der 80er wiedererkennen. Es macht auf jeden Fall Lust auf mehr.

WAS GEHT AM WOCHENENDE?

Freitag: Fotoausstellung und Lesung Ein/Ausgesperrt gegen Gefängnis als Strafe im Köşk

Die Münchener Fotografin Juliane Haerendel ist mit ihrer Kamera in Gefängnisse gegangen und macht mit Fotografien und Erzählungen von Insass:innen und Expert:innen sichtbar, was für Außenstehende sonst unsichtbar ist.

Die Fotoausstellung könnt ihr bis zum 13. Mai samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr und montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr besuchen. Der Besuch ist kostenlos und die Location barrierefrei.

Extra Schmankerl für Spontane:

Im Rahmen ihrer Ausstellung hält der Autor des Buchs Weggesperrt: Warum Gefängnisse niemandem nutzen, Thomas Galli, heute Abend um 18 Uhr eine Lesung. Anschließend spielen die Münchner Musiker:innen Cloutboi Juli & Pink Stan, Blushy AM und Carel Binks.

Samstag: Lange Nacht der Musik in der Münchener Innenstadt

Let´s hit town! An rund 80 Locations dreht sich morgen Nacht zwischen 20 und 2 Uhr alles um Musik. In vollen Bars und mit Live-Konzerten können wir uns wieder fühlen, wie vor Corona. Daneben gibt es auch Führungen, Theater und Tanzkurse. Mit dem Ticket für 23,40 Euro könnt ihr (theoretisch) alle teilnehmenden Clubs, Bars, Theaterbühnen und Tanzschulen besuchen. Das Programm findet ihr hier.

Sonntag: Servus Comedy Impro Night in der Goldenen Rakete Altschwabing

Hier könnt ihr vor der neuen Woche noch einmal richtig lachen. Ab 19 Uhr gibt es eine Stunde Impro-Comedy von Münchner Stand-up-Comedians. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber erwünscht 😉 Tickets könnt ihr online oder telefonisch unter der 089 30702275 reservieren.

Und sonst so? Warten auf Sommer.

Liebe Grüße,

Til 🙂