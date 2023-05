KW 21 – ANDERS AUF EINEN BLICK!

/ Tim Lüngen und Franziska Sprinzl / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einem Blick für euch zusammen.

Heiß, heißer, M94.5-Redaktion! In München hatte es heute “nur” 22 Grad, unsere Redaktionsräume haben Zahlen aber anscheinend nicht so wirklich verstanden. So schwitzig wie unsere Haut rutscht dieser Newsletter zum Wochenendstart in eure digitalen Postfächer.

(PS: Falls jemand Zeit und Lust hat, uns Eis vorbei zu bringen, wird unser Content bestimmt noch besser!)

WAS WAR DIE WOCHE SO LOS?

Schon die Steinzeitmenschen, die alten Römer und die antiken Ägypter fanden Tattoos stylish. Seit der Antike hat sich aber viel verändert. Statt stumpfen Nadeln gibt es heute professionelle Maschinen. Mit denen dürfen nicht nur Profis, sondern auch Laien Tattoos stechen. Aber worauf kommt es beim Stechen an? Ursula Freudling hat bei einem Profi-Tätowierer und einer Hobby-Tätowiererin nachgefragt. Im Gespräch mit Robert Karopka erklärt sie was besser ist: Profi-Studio oder Selfmade.

Die SPD feierte ihren 160. Geburtstag und ist damit die älteste noch bestehende Partei Deutschlands. Und auch die Jusos, der Jugendverband der SPD, sind mit einem Alter von 109 Jahren ein Urgestein in der deutschen Politiklandschaft und zugleich Vorreiter auf ihrem Gebiet. Grund genug für uns, die Hintergründe politischer Jugendorganisationen mal genauer anzuschauen.

Es gibt Frischfleisch für den Bundestag: Die CDU und CSU warten mit einem Antrag auf, der den Titel Bundesprogramm Patriotismus trägt. Dieses Programm soll Patriotismus und nationale Symbole in Deutschland stärker fördern. Doch Pavel Fridrikhs hat da seine ganz persönlichen Erfahrungen und eine eigene Sicht der Dinge.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Softer Sound und bratzende neunziger Rockgitarren – Das hört sich vielleicht erst mal bisschen chaotisch an. Trotzdem schafft Arlo Parks es, in ihrem neuen Album “My Soft Machine” beides gut zu verbinden. Kleiner Tipp: Wenn ihr Phoebe Bridgers mögt, zieht euch das Album unbedingt rein. Spoiler: Sie featured den Song Pegasus.

WAS GEHT AM WOCHENENDE?

Theatron Pfingstfestival

Pfingsten heißt verlängertes Wochenende! Juhuu! Wenn ihr das so richtig ausnutzen wollt, ab in den Olympiapark mit euch! Auf der Seebühne findet dort vom 27. bis 29. Mai das Theatron Pfingstfestival statt. So wie das angekündigte sonnige Wetter euch zum Schmelzen bringt, werden die Acts eure Ohren zum Schmelzen bringen. Darunter einige unserer hauseigenen Lieblingskünstler:innen wie Lizki, Futurebae und das M94.5-Original Fatoni. #supportyourlocals

Afrika Karibik SeeMarkt

Sommer, Sonne, Starnberg! Einer der beliebtesten Ausflugsorte in der Münchner Umgebung. Und dieses Wochenende lohnt es sich so richtig, dahin zu fahren! Dort könnt ihr vom 26. bis 29. Mai nicht nur wie sonst der Großstadt entfliehen, sondern euch auch zusätzlich in den Süden träumen. Beim Afrika Karibik SeeMarkt in Starnberg erwarten euch Handwerk, Kunst, Streetfood und Musik. An allen Tagen von 11 bis 22 Uhr und das bei freiem Eintritt! #summerfeeling

Embroider a flower basket

Wer im Corona-Lockdown nicht die Chance genutzt hat und sich ein neues, kreatives Hobby gesucht hat, kann das jetzt nachholen. DIY Munich bietet euch am Sonntag, den 28. Mai, einen kostenlosen Workshop an, bei dem ihr das Sticken lernen könnt. Im Gans Woanders freuen sich Jutebeutel auf euch, die nur darauf warten, mit Blumenmustern bestickt zu werden. Der Kurs dauert drei Stunden und ist kostenlos. Alle Materialien stehen für euch bereit, Geldspenden werden daher aber gern gesehen. #grannylifestyle

SONST?

Eigentlich nix.

Jetzt bleibt nur noch eines: Have a nice verlängertes Weekend!

Eure Franzi und euer Tim 🙂