ANDERS AUF EINEN BLICK (17/03 – 23/03)

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Lieber Leser:innen des besten Newsletters in Bayern, der Frühling hat diesen Donnerstag offiziell gestartet und die Temperaturen werden endlich wieder wärmer. Aber es war nicht nur Frühlingsbeginn am Donnerstag, auch das persische Neujahr “Nowruz” hat begonnen. Das haben rund 300 Millionen Menschen weltweit gefeiert. Ein Fest der Erneuerung, Hoffnung und Gemeinschaft. Genau das wünsche ich euch auch für den kommenden Frühling!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Kann dieses Spiel Ubisoft retten? AC Shadows im Test!

Nach langem Warten gibt es endlich einen neuen Assassin’s Creed Teil im feudalen Japan! Doch kann dieses Spiel das Videospielunternehmen Ubisoft retten? Und lohnt sich das Spiel überhaupt? Das könnt ihr in der folgenden Gamereview nachlesen:

Ehrenamtlich engagieren in München

Es gibt viele Möglichkeiten sich in München ehrenamtlich zu engagieren – doch wo fängt man bei dieser großen Auswahl am Besten an? Hier könnt ihr euch mit Hilfe einer themenspezifischen Liste einen Überblick verschaffen:

Late Night 089 – Münchner Gigabittechnik

Keine Ausreden mehr – wir lösen Münchens Probleme im Handwerk und Straßenverkehr nun digital! Denn unser Motivationsspruch vom Bob der Baumeister lautet: Können wir das schaffen? – Yo wir schaffen das!

UNSER ALBUM DER WOCHE

Ein Album, das wehtut und einen trotzden auffängt. Mit “PAYNEKILLERS” schafft Yung Payne einen SafeSpace für alle, die mit Herzschmerz, Sucht oder Selbstzweifel kämpfen. Der Sound ist düster und direkt. Schwere Beats und ehrliche Texte sorgen für genau die Stimmung, die diese Themen brauchen. Jeder Song auf dem Album klingt wie ein Einblick in Yung Paynes Gedankenwelt: verletzlich, wütend und zerrissen. Hört doch einfach mal rein 🙂

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: FOREVER YOUNG – 80ER PARTY

Freitags könnt ihr ab 23 Uhr im Strom die 80er mit ihren größten Künstler:innen und legendärsten Hits nochmal so richtig feiern! Der Eintritt für diesen bunten Abend mit viel Nostalgie kostet euch 10€.

Samstag: HOFFLOHMARKT FREIHEIM

Die Hofflohmarktsaison läuft bereits seit letzter Woche! Diesen Samstag geht es von 10 bis 16 Uhr weiter in Freiham. Und das Beste: Das Wetter spielt auch mit. Der Suche nach Schätzen und Schnäppchen steht also nichts mehr im Weg!

Samstag & Sonntag: INDOOR FOOD FESTIVAL

Foodies aufgepasst! Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr findet das Sabor Indoor Food Festival in der Isarpost statt. Euch erwarten Geschmäcker aus Lateinamerika, Europa und Asien! Oben drauf gibt’s noch Live Musik und leckere Drinks. Das alles für einen Eintrittspreis von 5€.

UND SONST?

Mit den Frühlingsanfang und mit Nowruz als Zeichen das Neuanfangs könnt ihr perfekt in die neue Woche starten. Genießt euer WE! 🌞

Viele Dank fürs Lesen!

Djamila