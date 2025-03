Ehrenamtlich engagieren in München

/ Nora Wiesner / Bild: shutterstock/melitas

Die Stadt grüner machen, Kinder beim Lesen lernen unterstützen oder Migrant:innen ihre Ankunft erleichtern – es gibt so viele wichtige Tätigkeiten, die nur durch freiwilliges Engagement möglich sind. Aber wo und wie ist das in München eigentlich möglich?

Die große Auswahl an Themen und Organisationen für die man sich engagieren kann, kann ganz schön abschreckend sein. Deswegen haben wir für euch eine Übersicht mit themenspezifischen Einsatzstellen in München erstellt.

Umwelt

Bild: shutterstock/DC Studio

Umwelt Institut München e.V.

Hier könnt ihr euch für wichtige umweltpolitische Aktionen einsetzen, Kampagnen mitorganisieren und für die Zeitschrift des Instituts recherchieren.

🔗Webseite

Fridays For Future München

Die richtige Anlaufstelle, wenn ihr aktiv bei der Umsetzung von Demonstrationen für Klimaschutz mitwirken wollt.

🔗Webseite

Green City e.V.

Green City e.V. setzt sich für Klimaschutz, nachhaltige Mobilität und Stadtbegrünung ein.

🔗Webseite

Umwelt-Akademie e.V.

Die Umwelt-Akademie ist eine Bildungsinstitution, die Aufklärungsarbeit im Bereich der Nachhaltigkeit leistet.

🔗Webseite

Flüchtlingshilfe & Rassismus

Bild: shutterstock/Prostock-studio

Münchner Flüchtlingsrat

Der Münchner Flüchtlingsrat setzt sich für die Rechte von Migrant:innen und Geflüchteten in München ein und bietet ihnen diverse Beratungsangebote.

🔗Webseite

Netzwerk Rassismus- und Diskriminierungsfreies Bayern e.V.

Der Verein sieht es als sein Ziel Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit bayernweit zu koordinieren und von Rassismus und Diskriminierung betroffene Menschen zu unterstützen.

🔗Webseite

Arrival Aid

Arrival Aid hilft Menschen bei ihrem Einstieg ins Leben in Deutschland vom Asylverfahren bis zum Einstieg ins Arbeitsleben.

🔗Webseite

Bellevue di Monaco

Das Bellevue di Monaco ist ein Kultur- und Wohnzentrum für Geflüchtete, aber auch für interessierte Münchner:innen. Es dient nicht nur als Ort des sozialen und kulturellen Austausches, sondern bietet auch Unterstützung beim Deutschlernen, Rechtshilfe und vieles mehr.

🔗Webseite

Queere Rechte

Bild: shutterstock/Carlos_Pascual

Lesbisch queeres Zentrum München

Das LeZ dient als Ort der Sichtbarkeit für lesbische Frauen und FLINTA* Personen. Hier kannst du zum Beispiel am Thekentreffpunkt arbeiten oder sogar deine eigene Veranstaltung anbieten.

🔗Webseite

Sub e.V.

Der Verein umfasst nicht nur das “Café im Sub” als inklusiven Treffpunkt und eine Bibliothek voller Bücher mit LGBTIQ* Themen, sondern bietet unter anderem auch Beratungen für bisexuelle und schwule Männer* und trans* Männer an.

🔗Webseite

Diversity München

Diversity ist ein queeres Jugendzentrum mit Jugendcafé, das inklusive Freizeitangebote und Beratungen anbietet und Aufklärungsprogramme für Schüler:innen gestaltet.

🔗Webseite

Geschlechtergerechtigkeit

Bild: shutterstock/sommart sombutwanitkul

Verein für Fraueninteressen e.V.

Der Verein für Fraueninteressen bezeichnet sich als frauenpolitischer Verein und umfasst 14 soziale Einrichtungen in dem Frauen und Männer in den Bereichen Familie, Beruf und Gesellschaft unterstützt werden.

🔗Webseite

Sozialdienst katholischer Frauen München

Der SkF München setzt sich sich für Frauen in Not ein und stärkt sie unter dem Motto “Hilfe zur Selbsthilfe”.

🔗Webseite

Menschenrechte für die Frau e.V.

Der Verein setzt sich unter anderem durch Protestaktionen, politische Lobbyarbeit und Informationsveranstaltungen für Frauenrechte und gegen Gewalt gegen Frauen ein.

🔗Webseite

Slutwalk München

Slutwalk ist eine queerfeministische Initiative, die einmal im Jahr eine Demonstration gegen Victim Blaming und Slut Shaming organisiert. Außerdem werden bei regelmäßigen Treffen Awareness- und Aufklärungsprogramme entwickelt.

🔗Webseite

Amnesty International

Bei Amnesty International in München gibt es unter anderem eine Gruppe, die sich für Frauenrechte einsetzt und durch öffentliche Aktionen auf Missstände in Bezug auf die Situation von Frauen weltweit aufmerksam macht.

🔗Webseite

Armut & Obdachlosigkeit

Bild: shutterstock/Melnikov Dmitriy

Münchner Tafel

Bei der Münchner Tafel könnt ihr beim Liefern von Waren, bei der Essensausgabe oder im Büro tatkräftig mithelfen.

🔗Webseite

Mammalade für Karla e.V.

Der Verein unterstützt obdachlose Frauen und Kinder in München und finanziert sich durch das Herstellen von Marmelade aus Obst, dass zum Beispiel aus ästhetischen Gründen nicht mehr für den Verkauf geeignet ist.

🔗Webseite

Katholischer Männerfürsorgeverein München e.V.

Der kmfv setzt sich für die Wiedereingliederung von wohnungs- und arbeitslosen Menschen in die Gesellschaft ein.

🔗Webseite

Kältebus München e.V.

Der Kältebus verteilt in den kalten Monaten des Jahres warme Speisen, Hygieneartikel und überlebensnotwendige Utensilien an Obdachlose.

🔗Webseite

Aktion Brücke

Die Aktion Brücke stellt an festen Sammelstellen Versorgungspakete für Obdachlose und von Armut betroffene Menschen zur Verfügung.

🔗Webseite

Bahnhofmission

Die Bahnhofsmission bietet am Hauptbahnhof einen Aufenthalts- und Schutzraum mit Notversorgung, Auskünften und Beratungsmöglichkeiten an.

🔗Webseite

Kinder

Bild: shutterstock/PeopleImages.com – Yuri A

Lesezeichen München

Hier bekommt ihr ein Patenkind, mit dem ihr einmal in der Woche das Lesen übt. Unterstützt werden vor allem Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen weniger gute Bildungschancen haben.

🔗Webseite

Kinderschutz München

Der Kinderschutz München setzt sich für Kinder- und Jugendlichenhilfe ein und bietet zahlreiche Betreuungsmöglichkeiten an.

🔗Webseite

AWO München-Stadt

Bei der AWO kannst du Events und Ausflüge für Kinder und Jugendliche organisieren, Freizeitangebote gestalten und in der Kita als Lesepat:in oder Hochbeetpfleger:in arbeiten.

🔗Webseite

SOS-Kinderdorf München

Das SOS-Kinderdorf bietet an mehreren Standorten in München Betreuungs- und Freizeitangebote für Kinder. Als Ehrenamtler:in kannst du zum Beispiel bei der Hausaufgabenbetreuung oder in der Verwaltung helfen.

🔗Webseite

Die Falken München

Die Falken München organisieren Spielaktionen für Kinder, die sonst wenig Möglichkeiten zum spielen haben und setzen sich gleichzeitig gegen Rassismus ein. Es gibt ein jährliches Sommerlager und zahlreiche Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche.

🔗Webseite

Studytutors

Studytutors setzt sich für Bildungsgerechtigkeit ein und bietet kostenlose Nachhilfe an. Dafür bist du als ehrenamtliche:r Nachhilfelehrer:in gefragt.

🔗Webseite

Menschen mit Behinderung

Bild: shutterstock/Vitalii Vodolazskyi

Lebenshilfe München

Hier kannst du offene Freizeitangebote für Menschen mit und ohne Behinderung mitorganisieren oder Menschen mit Behinderung regelmäßig in ihrer Freizeit begleiten.

🔗Webseite

Senior:innen

Bild: shutterstock/PeopleImages.com – Yuri A

MÜNCHENSTIFT

Bei MÜNCHENSTIFT kannst du deine Zeit älteren Menschen schenken und mit ihnen Kaffee trinken, spazieren gehen oder ihnen einfach zuhören. Außerdem gibt hier auch temporäre Projekte, falls du dich kurzfristiger engagieren möchtest.

🔗Webseite

Freunde alter Menschen e.V.

Der Name sagt schon alles: Hier kannst du ein:e Freund:in eines alten Menschen werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit Aktionstage und Reisen zu organisieren.

🔗Webseite

Bayrisches Rotes Kreuz

Ob Besuchsdienst, eine Postpatenschaft oder Arbeiten im Nähcafé – es gibt viele Wege wie du hier mit Senior:innen zusammenarbeiten kannst. Das Bayrische Rote Kreuz in München bietet übrigens auch zahlreiche Ehrenamtsstellen in anderen Bereichen an.

🔗Webseite

Tiere

Bild: shutterstock/Elizaveta Galitckaia

Tierschutzverein München e.V.

Der Tierschutzverein München setzt sich für das Tierwohl von Tieren aller Art ein. Deine Mitarbeit ist hier vor allem in den Tierheimen gefragt.

🔗Webseite

VIER PFOTEN

VIER PFOTEN setzt sich politisch mit dem Thema Tierschutz auseinander, macht Aufklärungsarbeit dazu und organisiert Demo-Aktionen.

🔗Webseite

Kultur

Bild: shutterstock/Lightspring

Kulturraum München

Der Kulturraum München möchte Kultur für alle zugänglich machen und organisiert kostenlose Tickets für Menschen, die es sich sonst nicht leisten könnten. Du kannst als Freiwillige:r bei der Organisation und der Vermittlung des Programmes mithelfen.

🔗Webseite

Kulturzentrum LUISE

Das Kulturzentrum LUISE macht es sich zur Aufgabe ein möglichst vielfältiges Programm und einen offenen Raum für alle Kulturschaffenden und gemeinnützigen Organisationen zu bieten. Hier kannst du dein eigenes Kulturprojekt umsetzen.

🔗Webseite

Münchner Stadtbibliothek

Die Münchner Stadtbibliothek bietet unter anderem Vorlesestunden für Kinder und ein Sprachcafé zum Deutsch- oder Fremdsprachen-Lernen, was ohne ehrenamtliche Hilfe nicht möglich wäre.

🔗Webseite

Café über den Tellerrand

Das Café über den Tellerrand fördert den interkulturellen Austausch zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zum Beispiel durch gemeinsames Kochen. Als Ehrenamtler:in kannst du auch deine eigenen Ideen für interkulturellen Austausch umsetzen.

🔗Webseite

Sonstige Tipps

Wenn du schon genauere Vorstellungen davon hast, wie du dich engagieren möchtest und nur noch nicht weißt wo oder du gerne ein persönliche Beratung hättest, gibt es auch Freiwilligen-Agenturen. Dort kannst du ganz einfach online oder bei einem Präsenztermin eine passende Stelle für dich finden:

🔗tatendrang.de

🔗caritas-ehrenamtsportal.de