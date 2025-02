ANDERS AUF EINEN BLICK (17/02 – 23/02)

/ danielku / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Am Sonntag ist es vorbei, aber diese Woche lief der Wahlkampf nochmal richtig heiß. Wir alle haben die Spitzenkandidat:innen der Parteien in den letzten Tagen wahrscheinlich häufiger gesehen als unsere Mitbewohner:innen. Dem Wahlkampf konnte sich wirklich niemand entziehen – auch wir bei M94.5 nicht. Trotzdem haben wir uns diese Woche nicht nur mit düsterer Weltpolitik beschäftigt…

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

ARD, ZDF, RTL – überall konnte man in der letzten Zeit die Kandidat:innen der Parteien diskutieren sehen. Sebastian Huber findet, dass diese Debatten unserer Demokratie mehr schaden als nutzen – warum erklärt er in seinem Kommentar.

Zwischen Arthouse und dem roten Teppich

Jetzt aber genug mit Politik – schließlich ist diese Woche noch vieles anderes passiert. In Berlin geht am Sonntag zum Beispiel die 75. Berlinale zu Ende. Was ihr von dort mitbekommen haben solltet und was sonst noch in der Film-Welt abgegangen ist, erfahrt ihr in der neuen Folge Filmfabrik.

Wo Wut noch Spaß macht

Phoebe Lunny und Lilly Marciera nehmen kein Blatt vor dem Mund. Die beiden Künstlerinnen bringen als “Lambrini Girls” Punk Rock in die britischen Charts und verbinden dabei Frust, Gesellschaftskritik und gute Laune. Wie genau das geht und was es mit ihrem neuen Album auf sich hat, haben sie uns im Interview erklärt.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Warum geht man fort, wenn alles um einen herum scheinbar zum Bleiben auffordert? Und wohin überhaupt, wenn man eigentlich längst angekommen war? Mit diesen recht philosophischen Fragen begrüßt uns die Artist-Page von BEACHPEOPLE. Und das beschreibt auch eigentlich schon ziemlich gut die Geschichte des Projekts: Hinter BEACHPEOPLE steckt nämlich Malte Huck, der ehemalige Bassist von AnnenMayKantereit. 2020 verlässt Malte Huck die Band und startet sein eigenes Projekt, um seine künstlerische Freiheit wiederzufinden. Gefunden hat er dabei auch seinen eigenen Stil: Wo AnnenMayKantereit meist laut und kräftig auftritt, ist BEACHPEOPLE eher ruhig und melancholisch, außerdem sind die Texte englisch und die Songs insgesamt auch Gitarren-lastiger. Jetzt ist sein erstes Album “has-been” erschienen. Und übrigens: Am 20. März könnt ihr BEACHPEOPLE live in der Milla erleben.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: 90’s & Y2K Party im Milla Club München

Wer meint, dass früher vielleicht nicht alles aber zumindest die Musik besser war, könnte am Freitag im Milla Club glücklich werden. Dort geht es zurück zum Zeitalter von Tamagotchi, Nokia und den Backstreet Boys. Es gibt also Musik aus den 90ern und 2000ern und zwar die ganze Nacht lang. Der Eintritt kostet euch 10€.

Samstag: Lovers Lipsync Battle im Lost Weekend

Drama, Emotionen und Lipsync findet ihr am Samstag im Lost Weekend. Hier treten acht Teilnehmer:innen gegeneinander an. Im Publikum könnt ihr zur Jury werden und entscheiden wer am Ende die LOVERS Lipsync Krone, Ruhm, Ehre und 150€ mit nach Hause nehmen darf.

Sonntag: Wahl-Watching im Cafe Bellevue di Monaco

Da kommt die Politik doch noch einmal zurück in den Beitrag: Am Sonntag kommt natürlich niemand um die Wahl herum. Wenn ihr die Ergebnisse aber nicht alleine abwarten wollt, könnt ihr zum Public-Viewing ins Bellevue di Monaco kommen. Eine schöne Atmosphäre und gute Getränke machen auch unschöne Ergebnisse ertragbarer. So schreiben die Veranstalter:innen selbst: “geteiltes Leid ist halbes Leid”.

UND SONST?

Die letzten Wochen waren wirklich intensiv und ich verstehe alle, die die Weltpolitik gerade ziemlich unglücklich macht (same). Deswegen ist es wichtig, dass wir am Sonntag wählen gehen – danach habe ich sogar einen wortwörtlichen Lichtblick für uns: Das Wetter. So langsam schüttelt die Welt nämlich ihre Winterstarre ab und die Sonne kommt zurück. Wurde aber auch Zeit!

In diesem Sinne: Warme Grüße,

Daniel 🙂