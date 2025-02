BBB – Berlinale, Bird und Berge

/ Ella Butz / M94.5 - Filmfabrik

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.



Filmfabrik vom 19.02.25 mit Josefine Hänsch

Ein Mal im Jahr gibt sich die große Filmwelt in Berlin die Ehre: Filmstars und andere Prominente präsentieren sich auf dem roten Teppich und stehen im Fokus der Öffentlichkeit. Dabei wird gerade die Berlinale auch oft als politische Bühne genutzt. Wer dieses Jahr die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, erfahrt ihr hier in der Filmfabrik. Außerdem stellt euch Josefine Hänsch den neuen Film Bird der britischen Regisseurin Andrea Arnold vor. Mit im Cast ist einer größten Stars im internationalen Arthouse-Kino. Nach dem Film einer britischen Regisseurin bleiben wir international und werfen einen Blick auf Willkommen in den Bergen des italienischen Filmemachers Riccardo Milani. Doch von einer friedlichen Bergidylle kann hier nicht die Rede sein…

