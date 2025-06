Das Frühstückfrühstück

/ Annika Frenck / Bild: M94.5/Franziska Sprinzl

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Annika Frenck und Anna Wörl haben in der neuesten Ausgabe vom Katerfrühstück Geschichten von den Cousins und Cousinen ihrer Kumpels. Zum 867. Stadtgeburtstag Münchens gibt es auch einen Blick in die kulinarische Welt: Dracula stellt seine Ernährung um und von Grillsaucenmassaker bis Mensazusammenbruch ist alles dabei. Außerdem hört ihr eine Liebeserklärung für unseren treuesten Freund und Begleiter: den Laptop!