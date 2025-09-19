ANDERS AUF EINEN BLICK (15/09 – 21/09)

/ jonathand / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Ja, ist denn schon wieder Freitag? OMG, ES IST SCHON WIEDER FREITAG! Was du am Wochenende machen kannst, was du lesen kannst, wenn du gerade nichts machst und was du hören kannst während du gerade irgendwas machst: Das und vieles mehr erfährst du hier:

ALLES WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Die Mannschaft des EHC Red Bull Münchens startet mit Schwung in die neue Saison. Nach dem Auswärtssieg (4:2) gegen die Kölner Haie am 1. Spieltag (12.09), treffen die Jungs im 1. Heimspiel der Saison auf die Pinguins Bremerhaven.

Eine neue Folge Fußnoten Podcast

Der Kampf für Gleichberechtigung, Sichtbarkeit und Solidarität ziehen sich wie ein roter Faden durch die Geschichte queeren Engagements. Um die Gegenwart zu verstehen, lohnt sich der Blick zurück – etwa auf den ersten Christopher Street Day in München 1980.

Ein Musikinterview mit Alice

Von den Bühnen kleiner Musikschulkonzerte bis hin zu Auftritten bei Hochzeiten – für Alice ist die Musik schon lange Teil ihres Lebens. Doch ihr Talent reicht über das musikalische hinaus: Sie reist im selbst ausgebauten Bulli, sticht Tattoos und näht gerne.

Unser Album der Woche

Es klingt nach Club, aber auch nach Schlafzimmer Pop: „Dance Called Memory“ ist ein Album über die menschliche Erfahrung und das Thema Erinnerung im Zeitalter der KI. Mit dem mittlerweile 4. Studioalbum der Pop Band Nation of Language beweist die Gruppe ein weiteres Mal, dass sie mehr als ein nur eine einfache Synth-Pop-Retrospektive sind. Bereits in den letzten Jahren hatten sie sich einen Namen gemacht, mit ihrem Sound, der an moderne Melancholie erinnert. Dabei schaffen sie es, nie in Kitsch oder dystopischen Sound abzurutschen. Stattdessen erschaffen sie Musik, die mit einer feinsinnigen Eleganz begeistert. Wie als würde man zwischen träumerischer Flucht und rauer Wirklichkeit hin und her pendeln! Ziel des Albums ist es Momente bei einem selber zu erzeugen, die einen nicht nur erinnern lassen, sondern genauso auch fühlen. Und das in einem Zeitalter, in dem beides immer mehr zu kurz kommt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Nächtliches Wiesn Shopping

Die Innenstadt wird zum nächtlichen Wiesn-Shop-Paradies. Erstmalig können sich Wiesn-Fans auch bei Nacht für das Oktoberfest einkleiden. Ideal für alle, die spät dran sind. Diese Premiere ist dem neuen Ladenschlussgesetz zu verdanken, denn Geschäfte dürfen diesen Freitag Abend länger verkaufen als gewöhnlich.

Samstag: The Short Blanket

Der Titel „The Short Blanket“ entstammt einer brasilianischen Redewendung über Knappheit und thematisiert die unerfüllbaren Erwartungen, die an Frauen – insbesondere an Mütter – gestellt werden. In der Ausstellung präsentieren 10 verschiedene internationale Künstler:innen ihre Arbeit im Angesicht systematischer Ungleichheiten, wobei sie die Metapher als einen Rahmen für ihre Werke nutzen.

Sonntag: Community Dance

Alle, die Lust haben sich zu bewegen, sind im Gasteig genau richtig. Der Community Dance ist für Jung und Alt, für Menschen mit und ohne Behinderung und für alle, die einfach einmal tanzen wollen oder schon immer getanzt haben. Zwei Stunden lang begleiten Tänzer:innen alle Neugierigen durch eine angeleitete Improvisation. Dabei gibt es nichts an Musik, das ausgelassen wird. Von Klassik bis Pop, von Weltmusik bis Avantgarde und von Jazz bis Experimentell ist alles dabei.

UND SONST?

War es das schon wieder mit uns für diese Woche? LEIDER WAR ES DAS SCHON WIEDER MIT UNS FÜR DIESE WOCHE!!! Wir hoffen, ihr genießt die letzten Sonnenstrahlen vor der großen Kälte und bereitet euch schon mal auf dicke Wolljacken vor.

🌟 Eure Johanna und euer Jonathan 🌟