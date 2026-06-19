ANDERS AUF EINEN BLICK (15/06 – 21/06)

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Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Hey guys! Der Sommer ist wieder da – und das Wochenende auch. 36 Grad und es wird noch heißer… Okay, 32 Grad, aber es fühlt sich deutlich wärmer an. Wir haben auch diesmal einen freshen Wochenrückblick für euch vorbereitet. Enjoy!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Einer der ersten Filme, der ein Internet-Phänomen zu einer großen Leinwand bringt. Backrooms vom Debüt-Regisseur Kane Parsons sorgt für eine beklemmende und unangenehme Zeit mit einer einzigartigen künstlerischen Inszenierung. Ab 18.06 im Kino.

Zu viele Bienen in der Stadt? Koexistenz von Honig- und Wildbienen

Ein buntes Licht in Tokio – Interview mit Musbime

Unser Album der Woche

“Eine Wolke, die sich vor die Sonne schiebt” – Ja, das würde man sich bei der Hitze gerade auch wünschen. Zufälligerweise heißt das zweite Album von Bella Bazz genauso. Er macht schon seit 2021 Musik und war Teil des Hip-Hop-Kollektivs OTPendia. Ihr Track “Rasselbande” hat 2023 besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. 2024 hat sich das Kollektiv aufgeteilt und seitdem macht jeder sein eigenes Ding. Bella hat im gleichen Jahr noch sein Debutalbum “Mama ich werd Rapper!” veröffentlicht. Seitdem steht seine Musik für New-Wave-Rap und Indie. Er selbst beschreibt sich so: “Ein Atze kommt von Seite mit Schnulzen-Pop”. In seinem neuen Album geht es um Liebe, Zukunftsängste und Melancholie. Aber eben auch um Party, feiern und Drogen. Genau der Mix zwischen atzig und mausig.

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MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Queere Comics

Die Ausstellung Queere Comics made in Germany zeigt heute bis 19:00 Uhr Comics in verschiedenen Stilen von drei queeren Künstler:innen aus Nürnberg. In der Münchner Stadtbibliothek Laim ist alles dabei: Von alltäglichen Darstellungen bis hin zu Fantasiewesen. Mal bunt, mal düster, emotional oder aufregend. Vorbeischauen lohnt sich, denn der Eintritt ist frei!

Samstag: Münchner Buchfest

Auf dem Münchner Buchfest werden morgen von 12:00 bis 16:00 Uhr Bücher von unabhängigen bayerischen Herausgeber:innen präsentiert. Im Garten des Schleusenwerthäuschens wird eine bunte Vielfalt an Genres angeboten, also ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ihr könnt hier aber nicht nur kostenlos Münchens Literaturszene erkunden, sondern auch bei Lesungen zuhören und die Live-Musik genießen!

Sonntag: Bollywoodtanzen mit Sia

Wenn ihr Lust habt ganz ohne Stress einfache Bollywood-Choreos zu lernen, dann schaut doch am Sonntag um 14:00 Uhr mal beim Bollywoodtanzen mit Sia vorbei. Der Workshop findet im FLUX statt und ist anfängerfreundlich, aber auch für erfahrene Tänzer:innen eine coole Möglichkeit. Die Teilnahme ist kostenlos, ihr solltet euch aber vorher anmelden. Schaltet ab, genießt die Energie und bewegt euch gemeinsam zur Musik!

UND SONST…

Uuund das wars auch schon von uns für diese Woche. Ich hoffe, ihr springt zur Abkühlung eine Runde in die Isar und checkt ein paar unserer coolen Tipps fürs Wochenende aus. 🙂

-Alissa