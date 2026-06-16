EIN BUNTES LICHT IN TOKIO – INTERVIEW MIT MUSBIME

/ Andre Anthony Foster / BILD: MUSBIME

In Tokio wird die schon krasse Underground-Rock Szene durch eine 5-köpfige Band deutlich verstärkt. Die Newcomer-Band, Musbime besitzt eine riesige Leidenschaft für einzigartige Rhythmen, melancholische Akkorde und seelische Lyrics. Im Interview redet Gitarist Taisei unter anderem über den Fortschritt mit ihrer neuen EP und gibt auch einen seltenen Einblick in die Tokio-Underground-Szene.



Interview mit Tai aus Musbime auf Englisch

J-ROCK VOLLER UNBERECHENBARKEIT

Seit 2024 arbeiten Kenmoku, Koide, Taisei, Mamoru und Bachio an Musbime als Nebenprojekt. Ihr Gespür für authentische Emotionen webt sich direkt in den summenden Vocals und bebenden Instrumenten ein. Musbime experimentieren oft mit außergewöhnlichen Takten und seltsamen, aber auch idyllischen Harmonien, die im Math-Rock- und Shoegaze-Genre in Japan besonders bekannt sind.

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BRAVE THE BLINDING

Durch ihren Fokus auf nostalgische, schimmernde Melodien, die durch jedes Soundsystem hallen wie das Heulen ferner Sirenen in einer pulsierenden Nachtstadt, heben sie sich jedoch noch weiter von diesem Genre ab, das ohnehin schon Raum für Experimente bietet. Ihre Musik schafft eine unverfälschte Balance aus Melancholie und Trost, wie sie bei keiner anderen Band zu finden ist. Dies kommt besonders auf ihrer neuen EP „Kirameki wo Shinoide“ zum Ausdruck, was so viel bedeutet wie „dem Blendenden mutig begegnen“. Als eines der besten EPs des Jahres, es ist ein zeitloser Schatz des Undergrounds in Tokio.