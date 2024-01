ANDERS AUF EINEN BLICK (15/01- 21/01)

/ christinap / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Mehr als die Hälfte des Januars ist schon wieder vorbei. Und wir wissen alle, was das für die meisten Student:innen heißt: Die Klausurenphase rückt immer näher (insert little desperate scream). Damit ihr zwischen den ganzen Unisachen nicht den Bezug zur Realität verliert und up to date bleibt, haben wir euch nochmal die wichtigsten Themen aus unserer M94.5-Woche zusammengefasst. Falls ihr noch nichts für das Wochenende geplant habt, dann bleibt bis zum Ende für die heißesten Eventtipps der Stadt.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Man nehme die Frankenstein-Geschichte, mische sie mit einer Portion Feminismus und einer Prise griechischer Verrücktheit und heraus kommt: Poor Things! Der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos behandelt in seinem Film die Entwicklung der Hauptperson Bella Baxter. Der Zuschauer wird auf eine Reise mitgenommen auf der unter anderem auf sexistische Strukturen aufmerksam gemacht wird.

SICHER SCHLITTSCHUHLAUFEN

Auf dem Nyphenburger Kanal Schlittschuhlaufen zu gehen gehört einfach zum Winter in München dazu. Trotz den eisigen Temperaturen sind mehrere Menschen ins Eis eingebrochen. Wir haben nachgefragt: Wann ist eine Eisfläche sicher?

NORDISCHE KOMBINATION – OBERSTDORF: GELINGT BEIM HEIMWELTCUP ERNEUT EIN PODESTPLATZ?

Bereits beim Wettkampf am letzten Samstag konnten die deutschen Frauen mit vier und die deutschen Männer mit drei Plätzen in den Top Ten glänzen. Für einen Podestplatz waren die Leistungen auf der Schanze noch nicht gut genug. Für einen Podiumsplatz hat es zwar am Sonntag nicht gereicht, aber für eine gute Platzierung der deutschen Athlet:innen.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Für unser Album der Woche reisen wir heute nach Hamburg. Dort wohnt nämlich francis. Er hat am Freitag seine erste EP released und die kann sich echt hören lassen! In seiner EP sonne auf geht es um die verschiedensten Gefühlslagen, die man in den Zwanzigern so hat. Oder wie der Artist es beschreibt: “zwischen grenzenloser Euphorie” beim Feiern mit Freunden im Club und “absoluter Frustration” am verkaterten Morgen alleine danach. Um das Gefühlschaos zu vervollständigen geht es auch noch um die erste Liebe und Herzschmerz. Also wenn du auf gefühlvollen Indie-Pop stehst, dann ist francis Musik wie gemacht für dich! Hört rein!

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: barbacas Physical Theatre

Das Pop Up-Theater im Ruffinihaus am Rindermarkt geht in die zweite Runde! Heute könnt ihr euch zu jeder vollen Stunde zwischen 16 und 19 Uhr kurze 20-minütige Shows von barbacas anschauen. Macht euch bereit auf Poesie, Theater und Musik vom Plattenspieler zwischen den Shows. Der Eintritt ist für jeden frei mit Hutkollekte am Ende.

Samstag: Comedyshow Comedy Kills

Lachen ist die beste Medizin, vor allem gegen das trübe Winterwetter. Wenn ihr wieder mal richtig Lust auf gute Witze und Oberschenkelklopfer habt, dann kommt am Samstag von 21:00 bis 23:00 zur Komedieshow Comedy Kills im Beverly Kills. Auf der Bühne ist vom Neuling bis zum Profi jede:r vertreten. Tickets gibt es ab 11 Euro und der Spaß ist vorprogrammiert!

Sonntag: Demonstration gegen Rechts

“Gemeinsam gegen Rechts – Für Demokratie und Vielfalt”, so lautet das Motto der Demonstration gegen Rechtsextremismus. Insgesamt rufen über 230 Organisationen zur Demo auf, darunter auch die Jugendorganisationen mancher Parteien, wie zum Beispiel die Jusos und die Grüne Jugend. Los geht`s am Sonntag um 14.00 Uhr vor dem Siegestor. Dort endet die Demonstration auch wieder. Also wenn ihr ein Zeichen setzen wollt, dann kommt vorbei!

UND SONST?

Dieses Wochenende könnt ihr euch also nicht nur die Tränen in die Augen lachen, sondern auch die Seele aus dem Leib schreien auf der Demo gegen Rechts. Ausgleich und so. Versinkt nicht in all dem Lernstress und bleibt gesund!

Ich hoffe das Lesen dieses Newsletters fühlt sich genauso gut an, wie das Ausfüllen der Lehrevaluation für diesen einen schrecklichen Kurs, den man jedes Semester hat 😉

Ganz viel Liebe,

Christina