Wann darf ich aufs Eis?

Sollte tatsächlich jemand einbrechen, wählt als Erstes den Notruf 112. Anschließend könnt ihr versuchen der Person zu helfen. Dabei solltet ihr euch aber auf keinen Fall selbst in Gefahr begeben. An den Münchner Gewässern sind entsprechende Rettungsgeräte vorhanden, so dass ihr euch der eingebrochenen Person einigermaßen sicher nähern könnt. Dafür eignen sich Leitern, Bretter oder andere lange Gegenstände. Wenn nichts dergleichen in Reichweite ist, könnt ihr auch auf eure Kleidungsstücken zurückgreifen.

Wenn man sich der Person nähern kann [sollte man] eine große Oberfläche schaffen, indem man sich im Liegen nähert. Florian Hörhammer, Pressestelle Berufsfeuerwehr München

Dabei ist Eile geboten: Bei einem Einbruch können sich Menschen normalerweise nur bis zu drei Minuten über Wasser halten.