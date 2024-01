Gelingt beim Heimweltcup erneut ein Podestplatz?

/ Elisa Fabich / Foto: M94.5/Elisa Fabich

Bereits beim Wettkampf am Samstag konnten die deutschen Frauen mit vier und die deutschen Männer mit drei Plätzen in den Top Ten glänzen. Für einen Podestplatz waren insbesondere die Leistungen auf der Schanze allerdings noch nicht gut genug. Kommen die deutschen Athelt:innen dafür beim neuen “Compact-Race” am Sonntag endlich zum Zug?

Wettkampfstart ist schon zu früher Stunde am Sonntag um 9 Uhr morgens. Los geht’s mit den Frauen. Nach insgesamt 30 Starterinnen können sich die Deutschen um Samstagsbeste Nathalie Armbruster souverän drei Plätze in den Top Ten sichern. Beste Deutsche wird Svenja Würth auf Rang vier – sie geht damit mit 17 Sekunden Rückstand auf die Führende Mari Lund auf die Loipe.

DSV-Herren verteilen sich auf die Plätze 9 bis 42

Mit einem Recht soliden Start der Frauen, müssen ab 10 Uhr schließlich die Männer des DSV ran. Unter insgesamt 55 Startern befinden sich zwar elf Deutsche, der perfekte Sprung gelingt allerdings keinem.

Die beiden ersten Springer Richard Stenzel und Nick Schönfeld liegen nach ihren Sprüngen zwar anfangs noch in Führung, werden dann jedoch Springer für Springer weitergereicht. Am Ende landen sie im hinteren Mittelfeld auf den Plätzen 30 und 35.

Die Lokalmatadoren Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger und Julian Schmid – alle vom SC Oberstdorf – können ebenfalls nicht bei den vordersten Springern und der Führung mitmischen. Bester von ihnen wird zum Schluss noch Julian Schmid auf Rang neun. Rydzek und Geiger müssen sich mit den Plätzen 19 und 17 zufrieden geben. Bester Deutscher nach dem Springen ist Manuel Faißt vom SV Baiersbronn auf Platz 9.

Mal wieder der Riiber – Norweger dominiert das Springen

Ganz oben in den Platzierungen steht am Ende – wieder einmal – der Norweger Jarl Magnus Riiber durch einen Sprung auf 112 Meter. Dahinter reihen sich ganze fünf(!) Österreicher ein, darunter die Favoriten Johannes Lamparter und Thomas Rettenegger.

Trotz des starken österreichischen Teams und der deutlichen Rückstande, ist für das deutsche Team auf der Loipe noch einiges möglich. Denn starke Laufzeiten, die insbesondere die beiden Oberstdorfer Geiger und Rydzek in der Vergangenheit schon oft gezeigt hatten – Vinzenz Geiger konnte sich erst am Samstag nach einem 18. Platz im Springen noch auf den 6. Platz in der Gesamtwertung vorkämpfen – können die Platzierungen insbesondere im neuen “Compact-Race” noch einmal ordentlich durcheinander wirbeln.

Beim “Compact-Race” sind Startzeiten automatisch festgelegt

Denn anders als bei der “klassischen” Nordischen Kombination werden die Abstände nach den Sprüngen nicht in individuelle Startzeiten umgerechnet. Stattdessen wird jede Platzierung automatisch einer Startzeit im Abstand von je sechs Sekunden auf den Vorplatzierten zugeteilt. Das gilt bis zu einem Maximalabstand von 37 Sekunden für den/die Athlet:in auf Platz 37.

Bereits um 9 Uhr beginnt der Wettkampf für die Athlet:innen – bei frostigen -8 Grad Celsius. Bild: M94.5/Elisa Fabich

Nach knapp zwei Stunden Pause geht es für die Damen im Nordic Center Oberstdorf mit den fünf Kilometern Langlauf weiter. Sprung-Siegerin Mari Leinan Lund geht als erste an den Start, ihr folgen zwei weitere Norwegerinnen. Einer davon, Ida Marie Hagen, gelingt es schon nach wenigen hundert Metern sich an ihren Teamkolleginnen vorbeizuschieben und sich einen ordentlichen Vorsprung zu erarbeiten.

Nathalie Armbruster mit fünftem Platz beste Deutsche, alle anderen abgeschlagen

Aus dem deutschen Team startet Svenja Würth als erste in die Loipe. Sie wird allerdings schnell von ihren Konkurrentinnen durchgereicht und muss sich am Schluss mit Rang 18 geschlagen geben. Beste Deutsche wird am Ende Nathalie Armbruster. Sie konnte sich – ähnlich wie Teamkollege Vinzenz Geiger am Samstag – durch eine starke Laufleistung als fünfzehnte Starterin noch einen guten fünften Platz erlaufen konnte.

Bis auf Maria Gerboth auf Platz zehn fallen alle anderen deutschen Läuferinnen mit Endplatzierungen zwischen zwölf und 26 deutlich zurück. Die Norwegerin Ida Marie Hagen konnte ihren Vorsprung bis zum Ende des Rennens halten und feiert mit ihren Teamkolleginnen Gyda Westvold Hansen und Mari Leinan Lund einen norwegischen Dreifachsieg.

Manuel Faißt sichert DSV-Team den ersten Podestplatz

Für die Herren geht es um 14.15 Uhr weiter, bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein. Als erster auf die 7,5-Kilometer-Strecke geht Jarl Magnus Riiber, dicht gefolgt von Stefan Rettenegger, der bereits kurz darauf die Führung übernimmt. Der erste Deutsche in der Loipe, mit 34 Sekunden Rückstand auf Platz eins, ist Manuel Faißt, alle anderen Deutschen folgen. Insbesondere die drei Oberstdorfer Schmid, Rydzek und Geiger, sowie Terence Weber können schon auf der ersten von insgesamt drei Runden einige Plätze gut machen – Julian Schmid ist zwischenzeitlich sogar auf Platz drei, Terence Weber auf vier..

Die Entscheidung um den Sieg fällt schließlich auf den letzten paar hundert Metern. Denn der Norweger Jarl Magnus Riiber scheint sich mit einem zweiten Platz nicht zufrieden geben zu wollen. So zeiht er auf der Zielgeraden noch zu einem bemerkenswerten Sprint an und gewinnt das Rennen schließlich mit 2,20 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Stefan Rettenegger. Dahinter sichert ein Deutscher den zweiten Podestplatz in dieser Saison für das DSV-Team: Manuel Faißt wird nach einem sensationellen Lauf Dritter und damit bester Deutscher.

“Compact-Race”: Fünf Deutsche unter den Top 20

Daneben können sich aber auch fünf andere DSV-Athleten über gute Ergebnisse und eine Platzierung in den Top 20 freuen. Zweitbester Deutscher wird Johannes Rydzek auf Rang fünf, gefolgt von Terence Weber (7.), Julian Schmid (11.), David Mach (12.), Vinzenz Geiger (17.) und Jakob Lange (20.).

Und damit ist das erste Wettkampfwochenende der Nordischen Kombinierer:innen um die “German Trophy” auch schon wieder vorbei. Weiter geht es in Schonach im Schwarzwald am 26. Januar mit der 4×5 km Mixed Staffel.