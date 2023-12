ANDERS AUF EINEN BLICK (11/12 – 17/12)

/ Elias Schaller / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Die Woche über blieb es eigentlich weitestgehend ruhig, wie wars bei euch? Momentan stehen bei uns die M94.5 Jahrescharts am Wochenende an, bevor wir uns dann in die Sendeautomation verabschieden. Viel Spaß beim Lesen vom letzten Newsletter für dieses Jahr!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Weihnachtszeit heißt für viele Christbaumzeit. Doch ist es auch möglich, diesen nachhaltig zu erwerben? Ja, sagt Ursula Freudling. Alles Weitere findet ihr hier:

DAS FACETTENREICHE DUO

Eine Mischung aus Funk, Hip-Hop, Jazz und Soul: Die Musik der belgischen Band “blackwave.” lässt sich eindeutig in keine einzelne Schublade stecken. Blackwave. schaffte mit dem Album “no sleep in LA” 2022 endlich den internationalen Durchbruch. Das Duo, bestehend aus dem Rapper Jean-Valéry Atohoun und Produzent Willem Ardui sind gerade auf Europa-Tournee und waren sogar schon in Deutschland unterwegs. Im Interview mit M94.5 redet die Band nicht nur über ihre neue Single “pressure ft. Iyamah”, sondern auch über ihre Kindheit und Träume:

FC BAYERN SICHERT DIE TABELLENSPITZE

Dritter Spieltag in der Frauen-Königsklasse. Bayern München trifft auf Ajax Amsterdam. Und das erst zum dritten Mal. Bisher gewannen die Münchnerinnen alle Partien. Oder?

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Bring Back Yesterday

Habt ihr auch wieder Sehnsucht nach vergangenen Zeiten? Besonders die 2000er? Wenn ja, dann seid ihr heute Abend im Ampere gut aufgehoben. Dort könnt ihr bei HipHop, RnB sowie elektronischer Musik schwelgen. Einlass und Beginn ist um 23 Uhr im Ampere im Muffatwerk. Tickets ab 10 Euro gibts nicht mehr viele, also seid schnell.

Samstag: Tanertill

Nach einer siebenjährigen Kreativpause kehrt das Duo aus dem Landkreis München wieder zusammen zurück für ein Konzert der besonderen Art. Ihren Stil bezeichnen sie als ModernGhostElektRock, welcher aus Riffs des Sängers und Gitarristen Andreas Krebs auf der einen und orientalischer Rhythmik sowie Sounddesign des Drummers Erdem Engin auf der anderen Seite ganze Welten entstehen lässt, nur um sie im nächsten Atemzug wieder verschwinden zu lassen. Wo? Im Kult9 in der Blutenburgstraße 71. Tickets sind für 17,20 Euro im VVK erhältlich, 80 Cents kostet es mehr an der Abendkasse. Das Ganze geht von 20 bis 0 Uhr.

Sonntag: Song Slam

Ein bisschen Werbung in eigener Sache: Wir veranstalten wieder den Song Slam im Milla Club. Beim Song Slam gehört den neuesten Acts Münchens und Umland die Bühne. 6 Musiker:innen aus allen Genres haben jeweils 8 Minuten Zeit, das Publikum und eine Jury zu überzeugen. Das Publikum kürt aber letzlich eine Gewinner:in. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets gibt’s zu 10 Euro im VVK, 15 Euro kostet es an der Abendkasse.

UND SONST?

Schneetastisch ist ja leider nix vorhanden, daher bleibt die Devise: Weihnachtsmarkt! Und vorzeitige Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!

Euer Elias