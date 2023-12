Der Traum vom ewigen Tannenbaum

/ Ursula Freudling

Ein Weihnachtsbaum für die Ewigkeit? Das ist kein Weihnachtsmärchen mehr! Immer mehr Christbaumanbieter:innen verleihen ihre Bäume. So funktioniert’s:

Die Bäume werden in der Vorweihnachtszeit mit Wurzelwerk ausgegraben und zu den Haushalten transportiert. Nach den Feiertagen werden sie wieder abgeholt oder abgegeben und dann wieder eingepflanzt.

Christbäume haben das Potential für mehr Nachhaltigkeit

In Deutschland landen jährlich etwa 30 Millionen Weihnachtsbäume im Müll. Der Landwirtschaft gehen jährlich 50.000 Hektar Nutzfläche durch Weihnachtsbaumplantagen verloren. Alles CO2, das ein Baum in seinem Leben speichert, wird wieder freigesetzt wenn er verrottet. Außerdem sind viele Bäume mit Pestiziden belastet und werden von weit her nach Deutschland importiert. Bei Mietbäumen ist das einzige Umweltbedenken der Transport.

Mietbaum als ultimative Lösung?

So einfach ist es leider auch nicht. Leihbäume sind mit einem signifikantem Mehraufwand verbunden: Die Tannen müssen zusammen mit dem Wurzelwerk ausgegraben werden. Das ist sehr viel aufwändiger und schwerer, als einfach zu sägen. Der sehr viel schwerere Baum (allein der Wurzelballen wiegt ca. 30 Kg) muss oft weit transportiert werden und nach den Feiertagen auch wieder zurück zur Anbieter:in kommen. In der Weihnachtszeit muss der Baum gepflegt werden, er braucht regelmäßig Wasser und kommt nicht mit zu viel Wärme klar. Außerdem kostet er etwa doppelt so viel wie ein herkömmlicher Weihnachtsbaum.

Tannenbaum mit Wurzelwerk

Der Leihbaum lohnt sich häufig trotzdem: Für Personen, die es sich leisten können und die eine Anbieter:in in ihrer Nähe haben, ist er eine gute Möglichkeit. Etwa 80 % der Mietbäume können nach den Feiertagen wieder eingepflanzt werden und die Wälder bereichern. Den Wäldern in Deutschland geht es so schlecht wie lange nicht mehr und die geliehenen Weihnachtsbäume sind eine guter Ansatz um da dagegen zu wirken. Wem der Leihbaum zu teuer oder zu aufwändig ist, kann immer noch darauf achten, Biotannen aus der Region zu kaufen. Damit ist zumindest die Transport-CO2-Bilanz und die Pestizidbelastung geringer.

Welcher Baum ist am nachhaltigsten?

Wir haben uns drei verschiedene Arten von Weihnachtsbäumen angeschaut: Aus Plastik, klassisch unten abgesägt und die Leihtanne. Welcher Baum am besten abschneidet, das seht ihr im Tannencheck!