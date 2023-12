FC Bayern sichert die Tabellenspitze 

/ Paulina Fuchs / Bild: Shutterstock/Merk Picture

Dritter Spieltag in der Frauen-Königsklasse. Die Bayern haben Ajax Amsterdam zu Gast. Die beiden Teams treffen erst zum dritten Mal aufeinander. Die beiden vorherigen Partien konnten die Münchnerinnen für sich entscheiden. Das Spiel am Donnerstag endet: 1:1.

Wenn es nach der Tabelle geht, sind die Gastgeberinnen die klaren Favoriten. Nach einem Unentschieden gegen Rom, konnten die Bayern Frauen gegen Paris ihren ersten Champions League Sieg der Saison einfahren. Aber Achtung – der holländische Meister ist für Überraschungen gut! Auch sie haben gegen die Französinnen gewonnen. Wenn der FC Bayern die Verfolgerinnen abhängen will, muss heute mindestens ein Remis her.

Ein Spielbericht von Franka Thierfelder

Das Rückspiel findet schon kommende Woche am Mittwoch, den 20.12.2023 in Amsterdam statt. Anpfiff ist um 18:45 Uhr. Nach diesem Spiel geht es für die Münchnerinnen erstmal in die Winterpause.