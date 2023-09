ANDERS AUF EINEN BLICK (04/09-10/09)

/ Tim Lüngen / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Während der Sommer sich für dieses Jahr vermutlich das letzte Mal über München aufbäumt, blühen die Wahlkampfposter wie Blumen im Frühling. Oder, um es weniger pathetisch zu sagen: Die Politik erwacht pünktlich zum Herbst aus ihrem Winterschlaf. Jetzt, wo dieser Text alle Jahreszeiten einmal erwähnt hat, fehlt nur noch, was bei uns diese Woche so los war!

RECAP-TIME! UNSERE M94.5-WOCHE

Elephants in Silent Rooms im Interview

Mit melancholischer Verträumtheit und atmosphärischen Klängen sind Elephants in Silent Rooms auf bestem Wege, ein kleines Revival der Psychedelic Rock-Szene der 70er zu starten. Im Sound of Munich-Interview haben sie von ihren Inspirationen, künstlerischen Experimenten und ihrer vergessenen, ursprünglichen Band erzählt.

Sonderausschuss zur Flugblattaffäre

Bis zur Landtagswahl am 8. Oktober ist ja gerade politische Sommerpause in Bayern. Auch der Landtag hat eigentlich Ferien – Aber die Causa Aiwanger um die Flugblatt Affäre hat jetzt dazu geführt, dass der Landtag heute zu einer Sondersitzung zusammengekommen ist. In der bayerischen Geschichte passiert das erst zum 6. Mal. Jonathan Heck war live vor Ort und hat im Gespräch mit Moderator Matthias Weigand von der Sondersitzung berichtet.

Schonwiedaalina im Interview

“Schonwiedaalina” heißt mit richtigem Namen Alina Schiele und kommt aus der Nähe von München. Im Juli 2023 hat sie ihre erste Single “Where we’re going” veröffentlicht. Im M94.5 Interview klärt sie uns darüber auf, wie sie die Musik für sich entdeckt hat, was ihr Song mit dem Klimawandel zu tun hat und wie ihre erste Studioaufnahme für sie war. Dazu gibt es exklusiv eine Live Performance ihrer Single.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Kraftvoller Indie-Pop mit verletzlichen Texten. Das ist „Das Leben ist schön!“ – Die zweite Platte der Münchner Band MOLA. Darauf erzählen sie von Geschichten aus der Boazn, es gibt melancholische Break-Up-Songs und es wird ganz viel über das Leben philosophiert! Das Album ist weniger poppig als ihr letztes. Was aber bleibt, ist der unverkennbare MOLA-Sound.

Wer das Album jetzt genauer kennenlernen will: Im “Tonträger” hat MOLA es mit uns einmal von vorne bis hinten durchgesprochen.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Garage-Rock in der Milla

Dreckige Vocals, psychedelische Riffs und ganz viel Verstärker-Fuzz – M94.5 nimmt euch mit zurück in die in die Vergangenheit an diesem Abend voller Garage-Rock und 60s-Nostalgie. Wir präsentieren: NIX & THE NOTHINGS + DEAD TASTE’. Freitag, 08.09, um 20 Uhr im Milla. Mehr dazu hier, Tickets gibt’s hier.

Samstag & Sonntag: Lovecraft-Eröffnungsfeier am Stachus

Ciao, Galeria Kaufhof, hallo Lovecraft! Für zwei Jahre wird der ehemalige Kaufhof zum “Cultural Warehouse & Social Hub”. Alle acht Stockwerke des Gebäudes wurden hierfür individuell umgestaltet: u.A. gibt es eine Rollschuhdisko, Märkte, ein Clubhaus und Austellungen! Da wo früher der Kaufhof war, Karlsplatz 21-24, am Samstag und Sonntag.

Das ganze Wochenende: Queerfilmfestival in den Citykinos

“QUEER SIND WIR” – Citykinos feiert den halbrunden Geburtstag des QFF mit 26 Filmen: u.A. “Horseplay” oder “Knochen und Drama”. Ziel ist es, abseits von heteronormativen Standards eine intellektuelle Auseinandersetzung mit queeren Geschichten im Kino zu fördern. Mehrere Filme laufen dafür noch bis 13.09. in den Citykinos an der Sonnenstraße. Programm und Tickets? Gibt’s hier!

UND SONST?

Noch nichts. Vielleicht findet sich ja irgendwas interessantes in einer alten Schultasche von Aiwanger, mal schauen.

GaLiGrü,

euer Tim 🙂