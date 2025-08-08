Anders auf einen Blick (04/08 – 10/08)

/ Anna Wörndl / Grafik: M94.5

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Einmal im Leben Schiffbruch erleiden – das wär’s doch. Aber nicht irgendwo in der Karibik – nein, mitten in Budapest, mitten in der schönen, blauen Donau. Welcome to the Island of Freedom, welcome to Sziget. Ein subjektives Festivalerlebnis im „Paris des Ostens“.

Sweat, Tears, Cheers, and Cobbles: Tour de France Finale

A firsthand experience of the 21st stage of the 2025 Tour de France – from a cobbled corner in Montmartre, where world-class cyclists fought for one final victory on the Tour’s last climb. An article written, shot, and produced by Nick Murphy.

Hä? Salami?

Auf der Livestreaming-Plattform Twitch.tv spielen wir regelmäßig in die verschiedensten Videospiele rein. Nicht nur die neuesten Titel, sondern auch kleine Indie-Games oder auch mal ein Brettspiel. Dieses Mal machen sich unsere sendereigenen Detektive Ben und Florim dran, das Mysterium aufzuklären, und stoßen dabei auf Geheimnisse, die… ja, guckt es einfach selber, wer spoilert denn das Ende von einem Krimi?!

Unser Album der Woche

Ganz schön stürmisch und düster war das letzte Jahr für die Band “The Black Keys”. Nachdem das amerikanische Duo ihr neues Album Ohio Players veröffentlicht haben, wollten sie damit auf Arena-Tournee gehen. Aber diese Tour fand am Ende nie statt. Der Grund: Sie hatten zu wenige Tickets verkauft. Daraufhin haben sie ihr Management gefeuert. Aber anstatt die Köpfe in den Sand zu stecken oder sich eine Auszeit zu gönnen, hat sich das Duo aus Dan Auerbach und Patrick Carney an ein neues Album gesetzt. Und dem Ganzen haben sie den erstaunlich optimistischen Titel “No Rain, No Flowers” gegeben. Deswegen: JA, die Message von dem Album lautet Optimismus. Aber es gibt hier und da auch immer wieder herbstlichere Momente. Was es in dem Album dafür aber weniger gibt, ist der brutale Blues-Rock, durch den die Black Keys vor vielen Jahren durch die Decke gegangen sind. Den haben sie irgendwie in der Garage gelassen. Die Songs in ihrem neuen Album “No Rain, No Flowers” sind eher sanft und klassisch zeitlos. So wie “Make you Mine” zum Beispiel. Die Soulharmonien in dem Track sorgen für ein bisschen Disco-Flair und katapultiert uns quasi direkt in den nächsten Sommerurlaub. Und da katapultieren wir uns jetzt auch direkt hin: Hier könnt ihr in das neue Album reinhören!

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Between Art and Club Culture – mit gutem Zweck!

Nach Besichtigen der Kunstausstellung im lieberscholli kann am Freitag ab 18:00 Uhr beim Event-eigenen Rave noch ordentlich abgegangen werden! Der Eintritt kostet 10 €, alle Einnahmen gehen an Hilfsprojekte für die Ukraine.

Samstag: Krachen lassen am Weinfestla

Noch bis zum 17. August gibt es im Alten Hof täglich von 16:00 bis 22:00 Uhr Live-Musik und vor allem Ganz. Viel. Wein. Hier ist für jede:n was dabei, ob für erfahrene Sommeliers oder Newbie-Verkoster! Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Sonne, Action, Zocken?

Im Sommer geht’s im Olympiapark täglich von 11:00 bis 23:00 Uhr durchgehend rund. Dieses Wochenende gibt’s beim Gaming & Kids Event neben E-Sports auch All-Time-Favoriten wie Mario Kart oder Fifa. Nebenbei läuft der Theatron Musiksommer auf dem Gelände – alles für freien Eintritt!

