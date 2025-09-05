Anders auf einen Blick (01/09 – 07/09)

/ Jennifer Nagele und Anna Wörndl / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Hallo ihr süßen Mäuse! Als wir heute in der Früh aufgestanden sind, um in die Redaktion zu fahren, da war es einfach noch dunkel! Der Sommer und die Urlaubssaison sind wohl wirklich langsam vorbei… Aber trotz der sinkenden Temperaturen waren wir wieder richtig produktiv! 💻

Alles was uns diese Woche bewegt hat

Die beste Freundin geht ins Ausland oder man selbst verlässt die Heimstsstadt. Aber wie hält man nachhaltig Kontakt? Oder gilt hier das Motto “aus den Augen, aus dem Sinn?” Warum tun wir uns so schwer, Freund:innenschaften auf Distanz zu pflegen und was könnten gute Alternativen sein, um sich nicht aus den Augen zu verlieren.

Tipps und Empfehlungen im Umland von München

Wandern ist eine beliebte Freizeitaktivität. Um dieser nachzugehen bietet das Umland von München unzählige Möglichkeiten für Anfänger:innen und Wanderfreund:innen. Aber was sollte man beachten, um in den Bergen sicher unterwegs zu sein? Darüber haben wir mit Anja Swoboda vom DAV Summit Club in München gesprochen.

Reggae unterm Kastanienbaum

Baierischer Pop, Ska, Rap UND Reggae? Geht lässig zusammen, zeigt uns die Band Dis M. Sie waren bei uns im Interview.

Unser Album der Woche

Macht es euch gemütlich und kuschelt euch ein. Während der Regen an die Fensterscheibe prasselt, genießt die schönen Töne des neuen Albums von Elmiene. “Heat the Streets” macht richtige Herbst Stimmung. Elmiene ist ein britisch-sudanesischer Sänger aus Oxford. Seine weiche Stimme lässt einen emotional werden und ganz entspannt zur Musik mitwippen. Die ersten Sekunden vieler Songs des neuen Albums gehen runter wie Öl. Sie klingen wie warme Milch und Honig die ineinanderfließen. Super smoothe R&B und Soul Vibes zum Verlieben oder perfekt, um sich nochmal richtig im Liebeskummer zu wühlen. Im Album “Heat the Streets” befasst sich der Künstler mit verflossener Liebe und Freundschaft. In “Miss Hot July” ist der Vibe groovy und handelt von Personen, deren Anziehung man einfach nicht widerstehen kann. In seinem poetischen und emotionalen Stil singt er auch darüber, wie schwer es ist, jemanden loszulassen. Zum Beispiel in Songs wie “Damage Control” oder in “Useless (without u)”. Aber hört selbst in das Album rein und lehnt euch zurück.

Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: Sonderfahrt

Punk im Köşk: Die Sonderfahrt ist eine nicht-kommerzielle Veranstaltungsserie mit Künstler*innen mit queerem und antifaschistischem Standpunkt. In dieser Ausgabe gibt es Punk! Und zwar von „Besuch Im Klärwerk“, „Zweilaster“ und „Aqua Tofana“. Los geht es um 18 Uhr und der Eintritt ist frei.

Samstag: Fépar Joy

Ein Festival voller Begegnungen, Kreativität und Gemeinschaft – das verspricht das „Fépar Joy – Finding Community Festival“ in der Black Box im Fat Cat. Dort erwarten euch ab 13 Uhr Workshops, Panel-Talks, Konzerte, DJ-Sets und vieles mehr! Der Eintritt ist kostenlos.

Sonntag: Isarinselfest

Ab 11 Uhr wird es auf der Steindorfstraße laut und schön: Musik, Kabarett, Aktionen, Shows ‒ und ganz viel Sommerabendgefühl. Einfach vorbeikommen, treiben lassen und schauen, was der Tag so bringt.

Und sonst?

So, das war’s auch schon wieder von uns. Am Wochenende soll nochmal die Sonne rauskommen, genießt ruhig die letzten warmen (und länger hellen) Tage. Bis nächste Woche!

Eure Anna und Jenny 🐭