Am letzten Wiesnwochenende – EHC Red Bull München gegen die Grizzlys Wolsburg im Live-Ticker

/ Ludwig Weitl / Quelle: Red Bull München/City-Press GmbH

Der EHC Red Bull München trifft am letzten Wiesnwochenende nach einer bislang eher gemischten Saison auf die Grizzlys aus Wolfsburg. Im vierten Heimspiel der Saison wollen sich die Münchner gegen den 4. Platzierten beweisen.

Der Tag der Deutschen Einheit ist für die Spieler des EHC Red Bull München kein freier Tag. Denn am 7. Spieltag der Saison müssen sie gegen die Grizzlys aus Wolfsburg ran. Die letzten Begegnungen mit den Wolfsburgern konnte der EHC für sich entscheiden. Die diesjährige Saison der Münchner ist aber bislang mit drei Siegen und drei Niederlagen enttäuschend. Ein gewonnenes Spiel würde dem Selbstbewusstsein und der Tabellenplatzierung gut tun. Wird der EHC gegen Wolfsburg wieder zurück zu alter Stärke finden, oder doch weiter in der Krise stecken bleiben?