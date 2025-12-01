Der Bewegungsmelder vom 01.12.2025
Advent, Advent, ein Lichtlein rennt
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- Ski Gaudi in Axamer Lizum – so viel saufen die Studis beim Ski Event
- Bergsteigen – das braucht es bei der ersten Bergtour
- Voltigieren – was macht die Sportart so unbekannt?
Moderation: Lea Steglich und Lars Willeitner
Redaktion: Finn Weber, Johanna Kopp, Luca Kammermeier
RvD: Johanna Kopp, Luca Kammermeier
Sendeleitung: Lars Willeitner
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.