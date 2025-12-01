Advent, Advent, ein Lichtlein rennt

/ Marie-Noelle Svihla / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 01.12.2025

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

Ski Gaudi in Axamer Lizum – so viel saufen die Studis beim Ski Event

– so viel saufen die Studis beim Ski Event Bergsteigen – das braucht es bei der ersten Bergtour

– das braucht es bei der ersten Bergtour Voltigieren – was macht die Sportart so unbekannt?

Moderation: Lea Steglich und Lars Willeitner

Redaktion: Finn Weber, Johanna Kopp, Luca Kammermeier

RvD: Johanna Kopp, Luca Kammermeier

Sendeleitung: Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.