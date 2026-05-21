/ Mona Wölpert

Dominik Krause ist Münchens erster, offen queerer Bürgermeister. Aber queere Repräsentation hat im Münchener Stadtrat eine lange Geschichte.

Wie viel hat sich seit den 1980ern an der queeren Sichtbarkeit verändert? Welche Herausforderungen stellen sich heute? Und warum ist queere Sichtbarkeit im Stadtrat so wichtig?

Thomas Niederbühl, Mitgründer der Partei Rosa Liste München, war von 1996 bis 2026 im Stadtrat und engagiert sich seit den 1980ern für die LGBTQ-Community in München. Wir haben ihm zum Gespräch getroffen.

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Recherche und Interview: Anna Zollner

Moderation: Tayiba Aliyar

Schnitt: Lucas Ott

Postproduktion und Sendeleitung: Sarah Erhardt.

Bei den Fußnoten nähern wir uns zusammen mit spannenden Interviewgäst:innen und Expert:innen gesellschaftlichen oder politischen Themen an, die diese Woche zu kurz kamen. Wir beleuchten Hintergründe, zeigen unterschiedliche Perspektiven auf und sprechen mit Betroffenen – statt nur über sie zu berichten. Die Fußnoten gibt es überall, wo es Podcasts gibt!

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