Vergessene Nachrichten – Was haben wir 2025 noch verpasst? 

Manche Nachrichtenthemen sind medial ganz groß, andere gehen fast unter. Das macht sie nicht weniger wichtig. In dieser zweiten Sonderfolge machen wir unser Motto “Was zu kurz kam” zum Programm und beschäftigen uns mit Nachrichten, die in der Berichterstattung im vergangenen Jahr untergegangen sind oder vielleicht sogar vergessen wurden.

In dieser Folge gehen wir den Fragen nach: Warum wird die Atlantikströmung schwächer? Wie sieht Obdachlosigkeit in einer Stadt wie München aus? Und warum haben wir von all dem nichts mitbekommen im vergangenen Jahr?

Dafür haben unsere Redakteur:innen mit Wissenschaftler:innen und Menschen von Vereinen gesprochen. Die Atlantikströmung haben uns Prof. Dr. Gerrit Lohmann vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und Prof. Dr. Baehr von der Universität Hamburg erklärt. Um das Thema Obdachlosigkeit zu beleuchten, hat unsere Redakteurin die Geschäftsführerin Monika Schmid-Balzert vom Mieterverein München interviewt.

Recherche und Interviews: Theresa Östhöver, Mara Germano, Phillipp von Praun und Lena Rajewski

Schnitt, Postproduktion und Sendeleitung: Sarah Erhardt und Mona Wölpert

Moderation: Lena Rajewski

Bei den Fußnoten nähern wir uns zusammen mit spannenden Interviewgäst:innen und Expert:innen gesellschaftlichen oder politischen Themen an, die diese Woche zu kurz kamen. Wir beleuchten Hintergründe, zeigen unterschiedliche Perspektiven auf und sprechen mit Betroffenen – statt nur über sie zu berichten. Die Fußnoten gibt es überall, wo es Podcasts gibt!

