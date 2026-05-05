Zuckeralternativen im Check: Was wirklich hinter der süßen Vielfalt steckt

/ Laura Glischke

Die Debatte um Zucker bekommt einen neuen Auftrieb: Mit der geplanten Zuckersteuer ab 2028 rückt die Frage wieder stärker in den Fokus, wie viel Süße wir eigentlich brauchen und welche Alternativen es gibt. Doch „zuckerfrei“ heißt nicht automatisch „gesünder“. Ein Überblick über die wichtigsten Gruppen von Zuckeralternativen und was man über sie wissen sollte.

Drei Kategorien, viele Namen: So erkennt man Zuckeralternativen

Grundsätzlich lassen sich Zuckeralternativen in drei Gruppen einteilen:

Erstens intensive Süßstoffe, die kaum Kalorien liefern, aber eine enorme Süßkraft besitzen. Zweitens Zuckeralkohole (auch Polyole genannt), die weniger Kalorien als Zucker enthalten und sich ähnlich verhalten. Drittens natürlichere Süßstoffe wie Stevia, die oft mit einem gesünderen Image vermarktet werden.

Auf Zutatenlisten sind sie meist gut erkennbar: Süßstoffe tragen E-Nummern wie E951 (Aspartam), E955 (Sucralose) oder E950 (Acesulfam K). Zuckeralkohole erkennt man oft an Endungen wie „-it“ oder „-ol“ (z. B. Xylit, Sorbit). Stevia taucht als „Steviolglycoside“ oder E960 auf.

Die Klassiker unter den Süßstoffen: Aspartam, Sucralose, Acesulfam K

Süßstoffe wie Aspartam, Sucralose und Acesulfam K gehören zur Gruppe der Zusatzstoffe und durchlaufen – wie alle zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe – ein strenges Prüfverfahren. Entscheidend ist dabei der sogenannte ADI-Wert („Acceptable Daily Intake“): Er gibt an, wie viel eines Stoffes täglich über ein Leben hinweg aufgenommen werden kann, ohne gesundheitliche Risiken zu erwarten. Für Verbraucher:innen heißt das vor allem: Nicht einzelne Produkte sind entscheidend, sondern die Gesamtmenge – besonders bei regelmäßigem Konsum.

Was Süßstoffe so attraktiv macht: Ihre Süßkraft übersteigt die von Haushaltszucker teils um ein Vielfaches – in manchen Fällen um das Hundert- bis Tausendfache. Gleichzeitig liefern sie kaum oder gar keine Kalorien und tragen nicht zur Kariesbildung bei. Deshalb werden sie vor allem in kalorienreduzierten Produkten eingesetzt – in Light-Softdrinks, Desserts, Kaugummis, Joghurts oder Fertigsoßen.

Aspartam ist einer der bekanntesten und zugleich umstrittensten Süßstoffe. Es hat eine etwa 200-fache Süßkraft im Vergleich zu Zucker. Er ist nicht hitzestabil, weshalb er beim Backen oder Erhitzen kaum verwendet wird. 2023 wurde Aspartam von der WHO bzw. der Krebsforschungsagentur IARC als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Diese Bewertung basiert auf begrenzten Hinweisen, nicht auf eindeutigen Belegen – Fachbehörden wie die EFSA („Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit“) halten die Aufnahme innerhalb des ADI weiterhin für sicher. Die ADI liegt bei 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht.

Sucralose ist mit einer etwa 600-fachen Süßkraft deutlich intensiver und grundsätzlich hitzestabil. Sie ist besonders in verarbeiteten Lebensmitteln wie Light-Getränken, Fitness-Desserts, Backwaren oder Konserven enthalten. Lange galt Sucralose als unproblematisch, doch inzwischen gibt es Hinweise aus Studien, dass sie die Insulinsensitivität beeinflussen oder die Darmflora verändern könnte. Es fehlt allerdings an einer eindeutigen Studienlage. Ein wichtiger praktischer Punkt: Beim sehr starken oder längeren Erhitzen über 120 Grad können unerwünschte Verbindungen entstehen, weshalb Sucralose nicht uneingeschränkt für die heiße Küche geeignet ist. Zudem wird sie vom Körper kaum abgebaut und gelangt somit über Abwässer in die Umwelt.

Acesulfam K liegt mit einer Süßkraft bis 200-fach über Zucker und wird häufig in Kombination mit anderen Süßungsmitteln verwendet, um den Geschmack zu verbessern. Es ist hitzestabil, steht aber wie andere Süßstoffe im Verdacht, langfristig Stoffwechselprozesse zu beeinflussen. Gesicherte Belege dafür fehlen jedoch bislang. Der Stoff ist besonders stabil gegenüber Hitze und Lagerung, wird vom Körper nicht verstoffwechselt und unverändert ausgeschieden. Ähnlich wie bei Sucralose wird deshalb auch hier diskutiert, inwiefern sich Rückstände in der Umwelt anreichern könnten.

Zuckeralkohole: Die „Zwischenlösung“ mit Nebenwirkungen

Zuckeralkohole wie Xylit, Erythrit oder Sorbit liefern weniger Kalorien als Zucker und haben einen geringeren Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Das macht sie besonders für solche zuckerreduzierten Produkte attraktiv, bei denen nicht nur Süße, sondern auch Volumen, Textur und Mundgefühl erhalten bleiben müssen – etwa in Kaugummis, Bonbons, Riegeln oder Backwaren.

Ihr Nachteil liegt aber im Verdauungssystem: In größeren Mengen können sie diverse Magen-Darm-Beschwerden verursachen. Erythrit wird dabei häufig besser vertragen als andere Vertreter, da es größtenteils unverändert ausgeschieden wird.

Stevia: Natürlich heißt nicht automatisch unproblematisch

Stevia wird oft als natürliche Alternative beworben. Zwar stammt der Stoff aus der Steviapflanze, doch in Lebensmitteln kommen nicht die Blätter selbst zum Einsatz. In der EU sind diese nur für Kräuter- und Früchtetees sowie zur industriellen Weiterverarbeitung zugelassen. Die süßende Komponente besteht aus sogenannten Steviolglykosiden, einem stark gereinigten Extrakt, der mithilfe aufwendiger Verfahren aus der Pflanze gewonnen wird.

Auch sie sind nahezu kalorienfrei, nicht kariesfördernd und beeinflussen den Blutzuckerspiegel kaum. Im Vergleich zu Zucker besitzen sie eine etwa 300-fach höhere Süßkraft. Geschmacklich werden sie oft als leicht bitter oder lakritzartig beschrieben und ihre Süße setzt leicht verzögert ein. Deshalb werden sie in der Praxis häufig mit anderen Süßstoffen oder Zucker kombiniert, da sie allein kaum Volumen oder Backeigenschaften liefern.

Der ADI-Wert liegt bei 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bei regelmäßigem Konsum mehrerer steviagesüßter Produkte kann dieser – insbesondere bei geringerem Körpergewicht und Kindern – schneller erreicht werden. Zwar gilt Stevia innerhalb der zugelassenen Mengen als sicher, doch die anfängliche Hoffnung, damit Probleme des übermäßigen Zuckerkonsums oder der Diabetes zu lösen, hat sich nicht bestätigt.

Der Begriff „natürlich“ beschreibt hier also vor allem die pflanzliche Herkunft – nicht automatisch einen gesundheitlichen Vorteil oder eine geringere Verarbeitung im eigentlichen Lebensmittel.

Das eigentliche Problem: Unsere Gewöhnung an Süße

Ein oft übersehener Punkt in der Debatte um Zuckeralternativen ist weniger der Stoff selbst, sondern unser Umgang damit. Süßstoffe halten die Vorliebe für intensive Süße aufrecht und verstärken sie sogar. Wer regelmäßig stark gesüßte Produkte konsumiert, gewöhnt sich an ein höheres Zuckerniveau und empfindet natürliche, nicht so süße Lebensmittel als weniger befriedigend.

Aus psychologischer Sicht wird damit ein Kreislauf aufrechterhalten: Das Verlangen nach Süßem bleibt bestehen, auch wenn der Zucker durch Ersatzstoffe ausgetauscht wird. Einige Studien deuten zudem darauf hin, dass Appetit- und Belohnungssysteme im Gehirn durch einen süßen Geschmack beeinflusst werden können. Diese Präferenz bzw. Gewohnheit kann jedoch durch eine schrittweise Reduktion innerhalb von etwa 60 Tagen so verändert werden, dass eine weniger süße Ernährung wieder als angenehm empfunden wird.

Fazit: Süße im richtigen Maß

Zuckeralternativen umfassen verschiedene Ersatzstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften. Sie können helfen, den eigenen Zuckerkonsum zu reduzieren und bieten damit funktionale Alternativen für verschiedene Ernährungs- und Produktanforderungen. Gleichzeitig ist die wissenschaftliche Datenlage zu langfristigen Effekten in einigen Bereichen noch nicht vollständig. Daher sollten sie als Alternative verstanden werden, die in Maßen eingesetzt werden sollte. Entscheidend ist ein bewusster Umgang mit Süße im Allgemeinen.