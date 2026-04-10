Zeit für Revanche – Spiel 2 der Halbfinalserie EHC München vs. Adler Mannheim 

/ Ludwig Weitl und Anik Vogel / EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Erst in der Overtime musste sich der EHC München in Spiel 1 bei den Adler Mannheim geschlagen geben. Gelingt heute die Rache und der Ausgleich in der Playoff-Halbfinalserie? Die Antwort hier zum Nachlesen im M94.5-Liveticker.

Die Statistiken sprechen eine Sprache, das Ergebnis eine andere: 44:36 Torschüsse, 5,2 zu 4,5 Expected Goals, 9:14 Minuten zu 5:02 Minuten Puckbesitz im Angriffsdrittel. Und dennoch haben die Münchner vergangenen Mittwoch eine knappe 2:3 Overtime-Niederlage hinnehmen müssen.

Wenn sich das Team von Cheftrainer Oliver David nach einem couragierten Auftaktspiel überhaupt etwas vorwerfen kann, dann ist es die Chancenverwertung. Heute haben die Red Bulls die nächste Chance, es vor ausverkauftem Haus im SAP Garden besser zu machen und die Halbfinalserie auszugleichen.

Die Adler Mannheim hingegen haben die Gelegenheit mit einem weiteren Sieg eine erste kleine Vorentscheidung im Kampf, um das Finalticket zu erzwingen.

Es wird spannend und mit uns verpasst ihr nichts. Wir waren live dabei, als der Puck um 19 Uhr im SAP Garden auf das Eis gefallen ist. Hier zum Nachlesen im M94.5-Liveticker.