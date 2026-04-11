Workshops in München

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Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



SektMate vom 11. April

Diese Woche gibt es eine Sendung zum Thema Workshops. Unsere Moderateurinnen Marlene Schinkel und Hanna Fritz erzählen uns genaueres zu den verschiedenen Workshops. Alle wichtigen Facts und ein paar tiefere Einblicke. Von Töpfern, über Erzählen bis hin zu Ö-Werkstätten, wo es alles mögliche an kreativen Angeboten gibt.

SektMate läuft jeden zweiten Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.