Wohlfühloase Olympia-Eissportzentrum?

/ Benjamin Markthaler / Bild: EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Die Heimbilanz des EHC Red Bull München sieht bislang nicht gut aus. Das soll sich im Topspiel gegen die Adler Mannheim ändern.

Es ist eine Quote, die man in München gar nicht wahrhaben möchte: nur die Hälfte der bislang sechs Heimspiele konnten gewonnen werden, von den letzten vier verlor man sogar drei. Da kommt der Gegner Mannheim ja wie gerufen. Die Adler stehen auf dem ersten Platz der Gruppe Süd und verloren bislang nur eins ihrer fünf Auswärtsspiele. Wann also zurück zur Heimstärke finden, wenn nicht heute.

Wie immer bei Spielen gegen die Adler am Start: der M94.5-Liveticker.