Wissen auf Ex – Das Wissensressort

/ Fanny Buschert

Rückt die Laborbrillen gerade und schlagt die Was-ist-was-Bücher zu – es gibt gute Nachrichten für die Nerds: Das Wissenressort freut sich immer über neue Mitglieder!

Wie sieht es in einem schwarzen Loch aus? Was passiert genau in der Corona-Testkassette? Und was wollen uns Schweine mit ihrem Grunzen sagen? Wir vom Wissensressort sind unheimlich neugierig und gehen all den Fragen, die uns so unter der Dusche kommen, wissenschaftlich nach.

Dabei sind wir immer mit vollem Körpereinsatz dabei: Eine neue Angsttherapie-App testet die Spinnenphobikerin gleich selbst und für eine Flussbettuntersuchung springen unsere Redakteur:innen auch schonmal mit Kescher in die Isar.

Die Bandbreite der möglichen Themen ist im Wissensressort quasi grenzenlos. Naturwissenschaften haben bei uns genauso Platz wie Sozial-, Sprach-, Kunst- und Wirtschaftswissenschaften.



Was ist so wunderbar am Wissen? Das sagen die Redakteur:innen

🧪 Kortex – hier stimmt die Chemie

Höhepunkt für alle Münchener Wissensnerds ist die Wissenssendung Kortex, die wöchentlich erscheint und jeden Sonntag von 16 bis 17 Uhr auf M94.5 läuft. Thematisch geht es hier meistens sehr bunt zu, hin und wieder machen wir aber auch thematisch gebundene Sondersendungen: Der Verleihung der Nobelpreise, Halloween oder dem Weltkrebstag widmen wir gerne eine ganze Stunde. In der Vergangenheit gab es auch eine Themensendung nur zu Brüsten, eine Sendung zu psychedelischen Drogen ist in Planung und für den Tag der Arbeit haben wir uns auch schon etwas ganz besonderes überlegt…

HIer gibt’s eine Kortex-Sendung als Podcast zum Nachhören!

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🌏 Planetary Health – Wie geht es unserer Erde?

Zusätzlich zur Live-Sendung gibt’s von uns auch einen brandneuen Wissens-Podcast: Planetary Health. Bei Planetary Health unterhalten wir uns einmal im Monat mit auf ihrem Gebiet führenden Wissenschaftler:innen darüber, wie es um die Gesundheit unseres Planeten steht. In unserer ersten Folge war zum Beispiel ein waschechter Arktis-Forscher zu Gast. Genauso wie die Fakten interessiert uns auch der Mensch hinter der Forschung, sein individueller Werdegang und seine Geschichten. Wie: Was tun, wenn einem ein Eisbär begegnet?

Hier zur Folge, in der wir nicht nur in die Arktis reisen, sondern auch in den Mikrokosmus der Mikroorganismen:

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🧬 Bist du Nerd genug fürs Wissensressort?

Biologie, Kommunikationswissenschaft, Geschichte, Kulturwissenschaft, Physik, Musikwissenschaft – unsere Ressortmitglieder kommen aus den unterschiedlichsten Studienrichtungen. Voraussetzung für deine Arbeit im Wissensressort ist kein besonderes Fachwissen. Entscheidend ist bloß, dass du Lust hast, dich in coole Themen wissenschaftlich reinzunerden und auch komplizierte Sachverhalte unterhaltsam, leicht verständlich und lehrreich zu vermitteln. Bei uns ist richtig, wer einfach Bock auf Wissenschaft hat! Unsere Sitzungen finden immer montags um 20:00 statt. Wir freuen uns auf dich!



Das sagen unsere Alumni