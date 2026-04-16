Mach mit bei M94.5!
Wissen auf Ex – Das Wissensressort
Rückt die Laborbrillen gerade und schlagt die Was-ist-was-Bücher zu – es gibt gute Nachrichten für die Nerds: Das Wissenressort freut sich immer über neue Mitglieder!
Wie sieht es in einem schwarzen Loch aus? Was passiert genau in der Corona-Testkassette? Und was wollen uns Schweine mit ihrem Grunzen sagen? Wir vom Wissensressort sind unheimlich neugierig und gehen all den Fragen, die uns so unter der Dusche kommen, wissenschaftlich nach.
Dabei sind wir immer mit vollem Körpereinsatz dabei: Eine neue Angsttherapie-App testet die Spinnenphobikerin gleich selbst und für eine Flussbettuntersuchung springen unsere Redakteur:innen auch schonmal mit Kescher in die Isar.
Die Bandbreite der möglichen Themen ist im Wissensressort quasi grenzenlos. Naturwissenschaften haben bei uns genauso Platz wie Sozial-, Sprach-, Kunst- und Wirtschaftswissenschaften.
🧪 Kortex – hier stimmt die Chemie
Höhepunkt für alle Münchener Wissensnerds ist die Wissenssendung Kortex, die wöchentlich erscheint und jeden Sonntag von 16 bis 17 Uhr auf M94.5 läuft. Thematisch geht es hier meistens sehr bunt zu, hin und wieder machen wir aber auch thematisch gebundene Sondersendungen: Der Verleihung der Nobelpreise, Halloween oder dem Weltkrebstag widmen wir gerne eine ganze Stunde. In der Vergangenheit gab es auch eine Themensendung nur zu Brüsten, eine Sendung zu psychedelischen Drogen ist in Planung und für den Tag der Arbeit haben wir uns auch schon etwas ganz besonderes überlegt…
HIer gibt’s eine Kortex-Sendung als Podcast zum Nachhören!
🌏 Planetary Health – Wie geht es unserer Erde?
Zusätzlich zur Live-Sendung gibt’s von uns auch einen brandneuen Wissens-Podcast: Planetary Health. Bei Planetary Health unterhalten wir uns einmal im Monat mit auf ihrem Gebiet führenden Wissenschaftler:innen darüber, wie es um die Gesundheit unseres Planeten steht. In unserer ersten Folge war zum Beispiel ein waschechter Arktis-Forscher zu Gast. Genauso wie die Fakten interessiert uns auch der Mensch hinter der Forschung, sein individueller Werdegang und seine Geschichten. Wie: Was tun, wenn einem ein Eisbär begegnet?
Hier zur Folge, in der wir nicht nur in die Arktis reisen, sondern auch in den Mikrokosmus der Mikroorganismen:
🧬 Bist du Nerd genug fürs Wissensressort?
Biologie, Kommunikationswissenschaft, Geschichte, Kulturwissenschaft, Physik, Musikwissenschaft – unsere Ressortmitglieder kommen aus den unterschiedlichsten Studienrichtungen. Voraussetzung für deine Arbeit im Wissensressort ist kein besonderes Fachwissen. Entscheidend ist bloß, dass du Lust hast, dich in coole Themen wissenschaftlich reinzunerden und auch komplizierte Sachverhalte unterhaltsam, leicht verständlich und lehrreich zu vermitteln. Bei uns ist richtig, wer einfach Bock auf Wissenschaft hat! Unsere Sitzungen finden immer montags um 20:00 statt. Wir freuen uns auf dich!
Das sagen unsere Alumni
Bei M94.5 hab ich gelernt, mich (fast) alles zu trauen. Es gibt einfach so Vieles auszuprobieren: Radio, Podcasts, Text, TV oder Social. Das hat mich auch während meines Volos enorm gestärkt: Denn durch M94.5 hatte ich den Mut, mich für alle möglichen Aufgaben zu melden und mit einem kreativem Spin umzusetzen, zum Beispiel als Wiesn-Reporterin.
Stefanie Haas – war bei M94.5 von 2020-2022
ist heute Klimajournalistin bei FOCUS online Earth
M94.5 war eine der besten Entscheidungen meines Lebens! Hier habe ich das wichtigste Handwerkszeug gelernt, das es für einen Beruf in den Medien braucht: Redaktionelle Arbeit, Moderation, Schnitt usw. All das, aber vor allem die Moderationserfahrung kommt mir bei meinem jetzigen Job sehr zu Gute. M94.5 ist der beste Ort für einen Einstieg in die Medien!
Nina Ploghaus – war bei M94.5 von war bei M94.5 von Oktober 2021 bis August 2023
ist heute Tierreporterin bei der "wilden Tierwelt" bei KiKA und dem Bayerischen Rundfunk
Ohne M94.5 wäre ich mir nie sicher gewesen, was für mich das richtige “irgendwas mit Medien” bedeutet. Nach Tagesteam und Co wusste ich: Hörfunk it is! Die Zeit beim Sender hat mir nicht nur Erfahrung und eine Grundausbildung mitgegeben, sondern auch Orientierung für die Zeit danach. Keine Ahnung, ob ich mich ohne diesen Input überhaupt für ein Volo beim Deutschlandfunk beworben hätte – wahrscheinlich nicht.
Fanny Buschert – war bei M94.5 von 2018 – 2021
ist heute Moderatorin & Redakteurin beim Deutschlandfunk
Beim Vorstellungsgespräch hat der Mann, der inzwischen mein Chef ist, gesagt: “M94.5? Super, euch stelle ich gerne ein!” Wir haben die ganze Zeit über nur über meine Erfahrungen bei M94.5 gesprochen, mein Studium ist ihm erst eingefallen, als ich schon wieder meinen Jacke anhatte.
Jetzt mache ich nur drei Jahre nach dem Abi meinen Traumjob: Ich bin Radiomoderatorin in Vollzeit! Davon hätte ich ohne M94.5 nicht mal träumen dürfen.
Sophia Rauchhaus – war bei M94.5 von 2020-2023
ist heute Moderatorin/Redakteurin bei egoFM
M94.5 war eine harte, lustige, einmalige und vor allem sehr prägende Zeit. Und obwohl ich nicht die jüngste und auch nicht die unerfahrenste Fresherin war, hab ich bei M94.5 noch extrem viel gelernt. Über Medien, über mich selbst und über die Radio- bzw. Medienbranche.
Bei M94.5 wurde ich ins kalte Wasser geschmissen und mir wurde von vielen Menschen wesentlich mehr zugetraut, als ich mir selbst je zugetraut hätte. Das prägt mich bis heute.
Marie Resch – war bei M94.5 von 2018-2020
ist heute Content Managerin (Online Redakteurin) bei ANTENNE BAYERN
M94.5 hat meinem Leben überhaupt erst einen Sinn gegeben!! Spaß beiseite. Aber mal ehrlich: Wäre ich 2015 nicht auf die Infoveranstaltung gegangen, hätte ich ehrlich gesagt keinen Plan gehabt, was ich mal beruflich machen würde. Wie andere bereits geschrieben haben, lernt man bei M94.5 wirklich alles was man braucht, um in der Medienwelt durchzustarten. Wäre ich ohne den Laden dort, wo ich heute bin? Vermutlich nicht. Und Feiern lernt man auch 😄
Metehan Bastan – war bei M94.5 von 2015-2019
ist heute Redakteur/Reporter bei Galileo
M94.5 hat mich zu einem selbstsichereren Menschen gemacht. Moderieren im Radio und Fernsehen – sowas kann man einfach nur hier ausprobieren. Am meisten begeistert hat mich, wie viel einem vom ersten Tag an zugetraut wird. Du hast eine Podcast Idee? Cool! Du willst vor die Kamera? Los geht’s! M94.5 hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und dass man ganz nebenbei die wichtigsten Skills fürs Leben und die Medienbranche lernt – auch nicht schlecht.
Veronika Schmalzried – war bei M94.5 von 2016-2021
ist heute Content Manager App & Social Media bei Finanztip und freie Sprecherin
M94.5 war für mich richtungsweisend. Ich hätte niemals so schnell in die Medien gefunden, wenn ich nicht dort gewesen wäre. Als bei meiner Hospitanz beim BR rauskam, dass ich von M94.5 kam, wurde mir einfach das Mikro in die Hand gedrückt und gesagt: „Na dann ist ja alles klar, hier ist dein Thema.“ Man hat mir direkt so ein großes Vertrauen entgegnet. Ohne M94.5 wäre ich sicher nicht dort, wo ich heute bin.
Lisa-Sophie Scheurell – war bei M94.5 von 2017-2020
ist heute Reporterin vom YouTube Reportage Format „Die Frage“, Podcasterin und Host vom Spotify Original Podcast „Wissen Weekly“
M94.5 war für mich nicht nur Medienausbildung, es war vor allem auch der Raum, wo ich zum ersten Mal die ganzen Fehler machen durfte, von denen ich später lernen konnte. Spontan live gehen müssen, Texte totredigiert bekommen, auf einmal die Verantwortung für eine Radiosendung tragen… Wenn du einmal M94.5 durchgespielt hast, kann die “richtige” Medienwelt es noch so verzweifelt versuchen: Sie wird dich nie mehr aus der Ruhe bringen können.
Gregor Schmalzried – war bei M94.5 von 2013-2016
ist heute Formatentwickler und Autor (u.a. BR, ProSiebenSat1)