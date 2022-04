Wasserstoff – der Champagner der Energiewende?

/ Nina Becker / Bild: M94.5

Bis 2045 muss Deutschland klimaneutral sein. Ganz wesentlich dafür ist nachhaltige Energie. Dabei sehen viele Wasserstoff als wichtigen Energieträger. Doch aktuell wird Wasserstoff meist aus fossilen Energien gewonnen.

In den nächsten Wochen wird ein sogenannter Wasserstoffatlas veröffentlicht. Der dient dazu, das Potenzial von grünem, also klimaneutral hergestelltem, Wasserstoff bei der Energiewende in den verschiedenen Regionen Deutschlands besser einschätzen zu können.

Leon Schumm war an der Entwicklung dieses Wasserstoffatlas entscheidend beteiligt. Er ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der OTH Regensburg und Doktorand an der TU Berlin mit Fokus auf Energiesystemanalyse und klimaneutralen Energiesystemen. Mit ihm hat Wissensreporter Daniel Wagner unter anderem darüber gesprochen, was Wasserstoff in den Sektoren Verkehr, Gebäude und Industrie leisten kann und wo auch die Grenzen dieses Energieträgers liegen.

Link zur Website des Wasserstoffatlas: https://www.wasserstoffatlas.de/

