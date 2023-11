Wir suchen Münchens Sportler:in des Jahres 2023

/ Phillip Reinhardt und Constantin Klemm / Bild: Marie Resch

Wer hat euch dieses Jahr am meisten beeindruckt? M94.5 sucht Münchens Sportler:in des Jahres und ihr könnt mit abstimmen!

“Wir sind Weltmeister” schallte es Ende September durch Deutschland. Nicht im Fußball, sondern im Basketball sind wir jetzt absolute Weltspitze! Und ansonsten? 2023 war ein goldenes Jahr für den Sport in München: Die Frauen des FC Bayern München sind Deutscher Meister, der EHC Red Bull München ist Deutscher Meister, die Spielvereinigung Unterhaching steigt als Regionalligameister in die 3. Liga auf, der FC Bayern Basketball ist Pokalsieger und Lukas Dauser turnt sich am Barren zu WM-Gold. Ach ja, und dann wäre da noch die sensationelle Silbermedaille unserer Eishockey Männer bei der Weltmeisterschaft im Mai – die Erste seit 70 Jahren!

Viel Edelmetall für die Fans, Vereine und Sportler:innen. Aber das Wichtigste fehlt zum Jahresabschluss noch: Der oder die M94.5-Sportler:in des Jahres 2023! Wer es wird? Ihr entscheidet! Stimmt noch bis zum 03.12. um 23:59 Uhr ab:

Sportler:in des Jahres Sportler:in des Jahres: Andi Obst Isaac Bonga Patrick Hobsch Rene Vollath Yasin Ehliz Sebastian Meinzer Lea Schüller Lukas Dauser Johannes Lochner

Das Ergebnis der Abstimmung verkünden wir am Montag, den 18.12.2023 ab 19:00 Uhr im Bewegungsmelder auf M94.5.