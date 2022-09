Wir sind digital und analog!

/ Elena Dersch / Bild: Digital Analog

Ab dem 14. Oktober ist es endlich wieder soweit – das Digital Analog-Festival findet statt! Zum 21. Mal erleben wir im Muffatwerk das Beste aus der digitalen aber auch analogen Welt.

Digital UND Analog?

Das Digital Analog-Festival bietet bereits seit 2001 unterschiedlichen Künstler:innen aus verschiedenen Musikrichtungen eine Bühne. Doch während dem zweitägigen Indoor-Festival gibt es nicht nur Tunes und Beats zu erleben, sondern es gibt für Besuchende aber auch noch andere spannende Sachen zu entdecken. Dabei reicht die Palette der Angebote von Performances, Live-Auftritten, Videokunst und Lesungen.

Der technische Aspekt hinter dem Bühnenprogramm steht dabei ebenso im Vordergrund. Deswegen begleiten Installationen und Projekte die Shows, die die ganze Bandbreite der digitalen und analogen Technologie präsentieren. Anfassen und Ausprobieren ausdrücklich erlaubt.

Das Festival findet dieses Jahr aufgrund der Renovierungen im Gasteig im Muffatwerk in der Zellstraße 4 statt.

Wer ist dabei?

Dieses Jahr ist das Line Up wieder prall gefüllt. Am Freitag spielen unter anderem Barska and the Factory, FORCODER und KIDSØ.

Außerdem auch Malva, Melli Zech, Scratchwork, Wait of the World und WhåZho + VJ Zava.

Am Samstag könnt ihr Another Vision, Color Comic und DAVID GRAMBERG live sehen. Electronic Monsters, Fleming Fenix, Kinda Joke, SEDA, The Moonshaped, The Unduster und TYDES sind auch mit dabei.

Das Digital Analog-Festival könnt ihr vom 14. bis zum 15. Oktober im Muffatwerk erleben. Mehr Infos zum Programm findet ihr hier.