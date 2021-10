20 Jahre Digitalanalog Festival

/ Clara Ebert / Bild: Digital Analog (Digitalanalog 2019)

Endlich ist es wieder soweit – und dieses Mal bunter, lauter und alternativer denn je! Denn das Digitalanalog Festival feiert dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum und tritt am 15. und 16. Oktober zum letzten Mal im Gasteig auf, bevor dieser umzieht.

Kunst, Musik und Farben: Das ist dieses Jahr das Leitmotiv beim Digitalanalog Kulturfestival. Das Ziel der Veranstaltung: Neue Ideen in der Musikszene für alle erreichbar und greifbar machen – und das genreübergreifend. Denn auf dem Digitalanalog ist für jeden was dabei – von elektronischer Musik bis Metal. Das Tolle dabei ist: Als Besucher:in kann man einfach von Bühne zu Bühne und Raum zu Raum gehen und ganz neue Musikrichtungen für sich entdecken.

Belebte Geschichte des Festivals

Entstanden ist das Digitalanalog vor 20 Jahren. Name und Leitmotiv stammen von dem gleichnamigen Album des österreichischen Künstlers Curd Duca. Das erste Mal performten dabei Bands im Einsteiner Kulturzentrum. Das Festival wurde immer bekannter und zog immer mehr Zuschauer:innen an. Da es gleichzeitig zu Umbauarbeiten im Einsteiner Kulturzentrum kam, fand es nach kurzem Treiben durch die Münchner Clubszene seine Heimat im Gasteig.

Flyer des ersten Digitalanalog Festivals (2002) im Kulturzentrum Einsteinstraße 42 / Bild: Digitalanalog

Auch nach 20 Jahren freut sich das Digitalanalog über viele Stammbesucher:innen. Unterstützt wird das Festival vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München, Sponsoren und ehrenamtlichen Helfer:innen. Auch die Künstler:innen treten kostenfrei auf.

Lokale bayerische Künstler:innen

Dieses Jahr legt das Digitalanalog Festival den Fokus auf lokale bayerische Künstler:innen, um diese nach zwei harten Jahren Pandemie in den Mittelpunkt der Veranstaltung zu stellen. Mit dabei sind bekannte Bands wie The Charles, The Marble Man, Flor and the Sea und viele mehr.

M94.5 ist auch dabei!

Moderiert wird das Digitalanalog Kulturfestival auch dieses Jahr wieder von M94.5 Moderator:innen, die das Publikukm auf allen drei Bühnen durch den Abend begleiten.

Das Digitalanalog 2019 / Bild: Digitalanalog

Das Digitalanalog 2021 findet am 15. und 16. Oktober ab 20:30 Uhr im Gasteig statt. Mehr zum gesamten Programm gibt es im M94.5-Programm und hier.