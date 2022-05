Weibliche Verletzlichkeit und Energie

Barska and the Factory im Sound of Munich Interview

/ Veronika Zacher / Bild: Anna Stangl

Barska and the Factory will zeigen, dass nicht nur Männer einen Platz auf der Bühne finden. Das Münchner Musikkollektiv besteht aus sieben Frauen und hat dieses Jahr ihre ersten beiden Singles veröffentlicht. Im Interview erzählen Babsi und Lotte von der Energie auf der Bühne und der Ehrlichkeit in ihren Songtexten.



Barska and the Factory im Sound of Munich Interview

Den Traum von einer eigenen Band hatte die Leadsängerin Barbara Buchberger (Babsi) schon lange und konnte sich diesen dann letztes Jahr mit der Gründung von Barska and the Factory verwirklichen. Über Instagram konnte sie sechs weitere Musikerinnen gewinnen, die ihre Liebe zum kreativen und gefühlvollen erarbeiten und performen von Songs teilen.

Logo von Barska and the Factory / Bild: Anna Stangl

Magie auf der Bühne

Langsam kristallisieren sich zwar bestimmte Rollen der einzelnen Bandmitglieder heraus, doch bei der Musik ist es immer ein gemeinschaftlicher kreativer Prozess. Dabei profitieren sie besonders von der Vielfalt an Instrumenten:

“Die Vorteile von so vielen Instrumenten ist der unheimlich geile Live-Charakter und die Kreativität, die jeder einzelne mitbringt, das ist einfach total magisch auf der Bühne und das verzaubert.“ Babsi von Barska and the Factory im Sound of Munich Interview

Das verleiht Barska and the Factory auch ihren einzigartigen Sound, der zwischen Stille und Lärm, Gefühl und Melancholie, Individualität und Einheit changiert. Neben sphärischen Gitarrensounds sind auch immer wieder sanfte Trompetenklänge und anschwellende Streichinstrument-Passagen und Schlagzeug-Rhythmen dabei. Der Gesang schwebt mal gefühlvoll und zerbrechlich über der Musik, dann ist er wieder voller Kraft und Energie.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden Die Single Footprints von Barska and the Factory

Female Empowerment

Mit ihrer Musik will Barska and the Factory zeigen, dass auch Frauen auf der Bühnen einen Platz finden. Um dieses Gefühl zu transportieren, stecken sie viel Energie in ihre Songs. Sichtbar wird das auch in ihren ehrlichen Texten, die auch Ängste, Schwächen und Verletzlichkeit thematisieren. Auch das Gefühl auf der Bühne zu stehen und nicht alleine zu sein, sich gegenseitig Sicherheit zu geben und zu stärken ist Teil davon:

“Zu siebt auf der Bühne zu stehen ist natürlich super toll, wenn du nicht alleine bist (..) du stärkst dich durch die anderen.“ Lotte von Barska and the Factory im Sound of Munich Interview

Barska and the Factory / Bild: Anna Stangl

Wer diese Energie live erleben möchte, kann Barska and the Factory am 3. Juni im Kult9 und am 10. Juni auf dem Schloss Kaltenberg sehen.