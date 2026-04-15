Filmfabrik fürs innere Kind

/ Paula Hayduk



Filmfabrik vom 15.04.2026

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.

Dieses Mal starten wir rein mit einem waschechten Kinderklassiker – neu verfilmt! Die Rede ist von: Der Wunderweltenbaum von Enid Blyton. Und wir bleiben ganz nostalgisch, mit Super Mario Galaxy. Das ikonische Videospiel hat inzwischen seinen zweiten Teil bekommen. Aber nicht nur im Kino finden sich nun spannende Neuerscheinungen! Auch lohnt es sich in die Mediatheken der Öffentlich Rechtlichen reinzuschauen. Dazu mehr bei uns im Filmgeflüster.

Die Filmfabrik läuft jeden Mittwoch ab 19 Uhr live auf M94.5 und wird jeden folgenden Donnerstag ab 13 Uhr wiederholt.