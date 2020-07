„Wer in Seenot gerät, muss gerettet werden. (…) Das ist zu garantieren. Punkt!“

/ Laura Wiedemann / M94.5

In den „Fußnoten“ sprechen wir jeden Montag über ein Thema, das in der vergangenen Woche zu kurz kam. Die Zivile Seenotrettung spielt seit mittlerweile fünf Jahren eine entscheidende Rolle bei der Rettung von Flüchtenden auf dem Mittelmeer, seitdem sorgt dieses Thema aber auch immer wieder für Diskussionen. Wir sprechen darüber wie es der Zivilen Seenotrettung heute geht.

Seit über fünf Jahren ein Streitthema in der Europäischen Union: Die Zivile Seenotrettung. Rettungsschiffe machen sich immer wieder auf den Weg, um Flüchtende im Mittelmeer aus der Seenot zu retten und an sicheres Land zu bringen, doch aktuell sitzen viele von ihnen in den italienischen Häfen fest. Die Situation scheint verfahren. Anlässlich des Tags der Seenotrettung am 26.07.20 sprechen wir mit Jana Chiernoch von der Organisation für Seenotrettung „SOS Meditarranee“ über ihre Forderungen und die Zukunft der Zivilen Seenotrettung.