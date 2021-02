Hintergründe zum Militärputsch

/ Valentina Kammermeier und Sebastian Bergsteiner / Bild: shutterstock / CatwalkPhotos

In der Nacht auf den 1. Februar hat sich das Militär in Myanmar in einem Staatsstreich an die Macht geputscht. Die de-facto Staatschefin Aung San Suu Kyi wurde dabei festgenommen und der Notstand für ein Jahr ausgerufen. Dass das Militär genau jetzt putschte, kam nicht überraschend:

Schon kurz nach der Parlamentswahl am 8. November 2020, bei der die demokratische Nationale Liga für Demokratie (NLD)-Partei von Aung San Suu Kyi mit einer großen Mehrheit gewann, begann das Militär Gerüchte über einen Wahlbetrug zu verbreiten. Nun sind die Generäle mit dem Putsch zurück an die Macht.

„Die Leute sind desillusioniert. Sie wissen was es bedeutet, wenn das Militär wieder die Macht an sich reißt. Das ist nicht das erste Mal, sondern für viele der Normalzustand in den sie auch reingeboren wurden.“ Theresa Bergmann – Asien Expertin bei Amnesty International in Deutschland

Denn Myanmar wurde fast 50 Jahre von einer Militärdiktatur regiert. Erst seit 2010 finden freie Parlamentswahlen statt.

Erste Demokratisierungsprozesse

Anfang der 2000er begannen die Machthaber das Land langsam zu demokratisieren. Ein wichtiger Wendepunkt waren dabei Proteste der Bevölkerung im Jahr 2007.

Unter internationalem Druck entwarf das Militär deshalb 2008 eine neue, „demokratischere“ Verfassung. Diese gilt noch bis heute und enthält viele Klauseln, durch die das Militär seine Macht weiter aufrecht erhalten kann. So werden ihm zum Beispiel 25% der Parlamentssitze garantiert.

Im Rahmen der ersten freien Wahlen 2010 wurde die Friedensnobelpreisträgerin und jetzige de-facto Staatspräsidentin Aung San Suu Kyi aus dem Hausarrest entlassen. Sie war für den Großteil der Bevölkerung Myanmars schon damals ein Idol von Frieden und Freiheit. So erzielte ihre Partei NLD bei den zweiten freien Wahlen 2015 einen großen Sieg.

Aung Sun Suu Kyi – Zwischen Militär und Demokratie

Ihre Anhänger:innen versprachen sich einen demokratischen Zeitenwechsel. Doch die in der Verfassung verankerten Kletten der Militärdiktatur blieben auch nach 2010 an Myanmar hängen und ließen nur scheinbare Demokratisierung zu.

Als Regierungschefin und Außenministerin befindet sich Kyi zwischen den Fronten: Das Militär führt Krieg gegen ethnische Minderheiten, insbesondere gegen die muslimischen Rohingya. Ob aus Rücksicht auf ihre buddhistische Wählerschaft oder wegen des Einflusses hoher Generäle – Kyi verhält sich zurückhaltend.

Im Dezember 2019 verteidigte sie das Militär vor dem internationalen Strafgerichtshof in den Haag gegen den Vorwurf des Völkermords. Dies handelte ihr internationale Kritik ein.

Ob der Putsch nun langfristig Bestand haben wird, hängt auch von der Volksrepublik China ab, die die das Militär unterstützt und Interesse an Myanmars Bodenschätzen und dem Zugang zum Golf von Bengalen hat.