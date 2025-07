Ich bin kein Geist!

/ Florim Seciri

Inspiriert von Künstlern wie Ed Sheeran und Lewis Capaldi schreibt Singer/Songwriter aleza gefühlvolle Songs, in denen er persönliche Erlebnisse und Gedanken verarbeitet. Neben seinem Lehramtsstudium findet man ihn überall Musik machen: Auf der Straße, im Studio oder auf der Bühne – Als Newcomer in der Pop- und Balladen-Szene bringt er ehrliche Texte und einen modernen Sound, der unter die Haut geht. Beim M94.5 Musikinterview mit Stefan Hans erzählt er uns von seiner Debutsingle “I’m not a Ghost”