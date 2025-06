WELTREISE MIT SUPER MARIO

/ David Lyon / Bild: Elias Mohr

Die Gamefabrik ist das Magazin für Spiele aller Art. Vorgestellt werden Neuerscheinungen, aber auch alte Gaming-Klassiker. Egal ob Ego-Shooter, Taktikspiel oder vielleicht sogar ganz analog, jedes Spiel findet seinen Platz und wird angezockt.

Nintendo hats mal wieder in unser aller Köpfe geschafft. Und es ist wie bei Twilight – “bist du Team ‘Ich Hasse die Switch 2’, oder Team ‘Mario Kart World ist mein neues Zuhause’?”. Ganz Egal: Die Gamefabrik ist für alle! Wir schmeißen euch von Tom Nooks Steuerfalle über etwas zu ruhige Scharfschützen bis zu wütenden Vögeln, die auf mysteriöse Weise ganz plötzlich verschwunden sind!



Die Gamefabrik mit David Lyon vom 26.06.2025

Die Gamefabrik läuft immer am letzten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.