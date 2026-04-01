Welchen Einfluss hat Musik auf unser Wohlbefinden?

/ Luca Kammermeier

“Du bist, was du isst.” Diesen Satz hat wohl jeder schon einmal gehört. Er beschreibt, wie sehr unsere Ernährung unseren Körper und unser Wohlbefinden prägt. Doch was ist mit all den anderen Dingen, die wir täglich konsumieren – nicht nur mit dem Körper, sondern auch mit dem Geist?

Konsum ist weit mehr als Nahrung. Es sind auch die Bücher, die wir lesen, die Filme, die wir schauen, und vor allem die Musik, die wir hören. All das wirkt auf unser Unterbewusstsein, unsere Emotionen und unser Denken – oft viel stärker, als uns bewusst ist.

Musik als direkter Zugang zum Gehirn

Kaum etwas kann unsere Stimmung so schnell verändern wie ein Song. Ein paar Takte reichen und plötzlich sind wir motiviert, melancholisch, entspannt oder voller Energie. Der Grund dafür liegt in der natürlichen Reaktion unseres Körpers auf musikalische Klänge. Sie wirken direkt auf das limbische System – also genau auf den Bereich unseres Gehirns, in dem Emotionen entstehen.

Dass sich die Wirkung von Musik nicht pauschal erklären lässt, betont auch Professor Dr. Josephine Geipel vom Leopold Mozart College of Music der Universität Augsburg:

“Das hängt von der aktuellen Situation ab, in der ein Mensch ist. Mit welchem Ziel hört er Musik? Was für Strategien liegen darunter? Und was für ein Mechanismus ist da aktiv?”

Musik ist also nie nur Musik – sie ist immer auch Spiegel unserer Situation.

Die unterschätzte Kraft von Songtexten

Songtexte sind weit mehr als nur eine narrative Ergänzung zur Melodie. Sie können helfen, Gefühle zu sortieren, Schmerz zu verarbeiten oder Gedanken greifbar zu machen. Wenn die Stimmung eines Liedes zur eigenen Gefühlslage passt, entsteht oft ein Gefühl von Beistand oder des Verstandenwerdens.

Wie stark Lyrics wirken, hängt jedoch davon ab, wie wir Musik hören. Sobald wir uns bewusst mit Inhalten auseinandersetzten, rücken die Worte stärker in den Fokus:

“Höre ich Musik, um mich kognitiv mit einem Thema auseinandersetzten, dann spielt der Songtext häufig eine größere Rolle, weil wir uns damit beschäftigen, was gesagt wird. Oder ich identifiziere mich mit einem bestimmten Künstler, weil der in einer ähnlichen Lebenssituation ist.” Professor Dr. Josephine Geipel

Ein besonders spannender Aspekt ist die unterbewusste Wahrnehmung von Songtexten. Musik läuft im Alltag oft nebenbei – dennoch hört unser Unterbewusstsein immer zu und nimmt Inhalte auf, auch wenn wir das gar nicht wirklich wollen oder mitbekommen.

Musik, Stimmung und Selbstverstärkung

Menschen greifen meist zu Musik, die mit ihrer aktuellen Stimmung übereinstimmt. Sie wird dabei häufig zu einem emotionalen Begleiter, der uns vor allem in schlechten Zeiten abholt.

Professorin für Musiktherapie Dr. Josephine Geipel beschreibt dieses Phänomen sehr anschaulich: Musik kann wie ein “Freund, der einen tröstet, der Verständnis hat” wirken.

“Wenn wir es bewusst einsetzen und Coping-Strategien drunter liegen, die adaptiv sind, also uns dazu bewegen, uns mit einem emotionalen Zustand auseinanderzusetzen, dann kann das positiv sein, weil wir uns kognitiv durchdenken: Wer sind wir eigentlich? Wer wollen wir sein? Und Musik hat ja diese Fähigkeit, uns bei der Identitätsarbeit zu unterstützen.”

Zum Beispiel, wenn man nach einer Trennung immer wieder denselben Song hört, der genau dieses Gefühl von Verlust beschreibt – nicht, um sich weiter runterzuziehen, sondern um die eigenen Gedanken zu sortieren und langsam zu verstehen, was eigentlich passiert ist und wie man darüber hinwegkommt.

Positive Effekte von Musik und Lyrics

Musik kann Stress, Schmerzen und depressive Symptome reduzieren und gleichzeitig kognitive Fähigkeiten fördern. Auch Erinnerungen werden von ihr erweckt:

“Es kann auch eine emotionale Ansteckung sein, dass die Stimmung von der Musik sich so direkt auf uns überträgt. Oder Musik ruft bestimmte Bilder hervor und diese Bilder haben dann einen Einfluss auf unsere Stimmung.” Professor Dr. Josephine Geipel

Bilder, die im Kopf zum Beispiel hervorgerufen werden, wenn man eine alte Playlist anhört, die man sich vor Monaten in einer bestimmten Lage erstellt hatte. Das Ganze bringt uns wie eine Reise durch die Zeit wieder dahin zurück – mit all den Emotionen und Eindrücken von damals.

Risiken und die Wirkung negativer Inhalte

Trotz der therapeutischen Wirkung von Musik und Songtexten, können sie auch herausfordernde Effekte haben. Negative Lyrics oder melancholische Klänge können bestehende Gefühle verstärken – insbesondere dann, wenn wir uns ohnehin in einer schwierigen Phase befinden.

Wichtig ist laut Professor Dr. Josephine Geipel jedoch die Differenzierung, dass es nicht die Musik selbst ist, die einen psychisch krank machen kann, sondern, dass sie eher einen Zustand oder ein Verhalten unterstützt, die weniger gesundheitsförderlich sind.

Musik bewusst nutzen

Es lohnt sich also, den eigenen Musikkonsum bewusster zu betrachten. Die Expertin empfiehlt, genauer hinzuschauen und: “Den eigenen Musikkonsum zu reflektieren. Das ist umso wichtiger, umso mehr man vielleicht in einer deprimierten Stimmung festhängt. Dann sollte man da mal hinschauen und mal gucken, was höre ich mir da an und warum höre ich mir das eigentlich an? Tröstet es mich oder zieht es mich eigentlich noch ein bisschen weiter runter?”

Eine einfache, aber wirkungsvolle Methode ist dabei sich selbst zu beobachten: “Wie fühlst du dich, bevor du die Musik angemacht hast und wie fühlst du dich danach?

Diese Frage und das gezielte Hinhören kann bereits helfen, Muster im eigenen Hörverhalten zu erkennen.

Bewusster Musikkonsum als Schlüssel

Musik ist weit mehr als Unterhaltung – sie ist Nahrung für die Seele. Gerade weil unser Unterbewusstsein ständig mithört, lohnt es sich, die eigene Musikauswahl bewusster zu treffen.

Am Ende gibt es jedoch keine allgemeingültige “richtige” Musik. Vielmehr geht es darum, sich selbst besser zu verstehen und herauszufinden, welche Lieder einem gut tun.

Genau darin liegt die eigentliche Stärke von Musik: Sie wirkt – genau dann, wann und wie wir sie brauchen.