Musikinterview

From Manchester to Munich – Soul meets Emotion

27. März 2026 / / Bild: 2 SYOTOS Sleeve

Vor vier Jahren debütierte Mica Millar in der Welt der Soulmusik mit ihrem ersten Studioalbum “Heaven Knows”. Dieses Jahr kommt ihr zweites Album “A Little Bit Of Me” raus. Aus dem neuen Album hat sie vor kurzem zwei Singles veröffentlicht. In den Liedern mischt sie persönliche und verletzliche Lyrics mit heiteren, upbeat Melodien. Wir haben mit der Sängerin aus Manchester über ihren Stil, kreativen Prozess und musikalische Karriere gesprochen. 

Mica Millar im Interview in der Hörbar

#Interview #M94.5 #Mica Millar #Musik

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