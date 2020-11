/ Sahika Tetik / Bild: Pascal Weisenberger

Hannah & Falco – Im M94.5 Interview spricht das Folk-Duo über Künstler:innen in der Corona-Zeit, die Zusammenarbeit als Paar und ihre neue Single „This House“.

Aus Würzburg in die weite Welt

Die Sängerin Hannah Weidlich und der Singer-Songwriter Falco Eckhof aus Würzburg haben es mit ihrer Band schon weit gebracht. Das Americana-Folk-Liebespaar mit den harmonischen, zweistimmigen Gesangslinien trifft nicht nur den Geschmack von Würzburger:innen. Die beiden können zahlreiche, deutschlandweite und internationale Auftritte auf beliebten Festivals wie dem Puls Open Air in München oder dem Fira! B auf Mallorca zu ihrem Repertoire zählen. Außerdem haben sie mehrere Supportshows für die Americana-Größen „The Handsome Family”, „John Paul White” und „Langhorne Slim” aus den USA auf ihrem musikalischen Weg gespielt.

Weihnachtssongs mal kritisch

Aber was macht die beiden so aus, dass man sich ihnen kaum entziehen kann? Das Zauberwort ist Authentizität! In ihren Songs und auch im Gespräch vermitteln sie einen einfühlsamen und bodenständigen Blick auf die Themen, mit denen sich Hannah & Falco beschäftigen. So auch in ihrer neuesten Single „This House“, erschienen am 13. November. Der Song, eine Auftragsarbeit für den Radiosender Bayern 2, sollte zur Weihnachtszeit passen. Hannah & Falco haben ihn doch ganz persönlich interpretiert. Das wohlig warme, heimelige Gefühl, das der Song auf melodischer Ebene transportiert, steht im Gegensatz zu den Lyrics. Dort heißt es zum Beispiel „this house has windows made of stone“ und spielt auf die Verschlossenheit der Gesellschaft an, die gerade zur besinnlichen Jahreszeit besonders deutlich zu spüren ist. Nach außen hin gelten Werte wie Nächstenliebe und Gemeinschaftlichkeit, aber gelebt werden sie meist nur innerhalb der Familie und dem Freundeskreis.

Ihre Single „This House“ haben Hannah & Falco exklusiv für uns im Livestream auf unserem M94.5 Instagram Kanal performt.

Auch wenn die Single für sich steht und ein Album noch nicht in Sicht ist, arbeiten Hannah & Falco bereits an neuen Songs. Bis es soweit ist, machen wir es uns mit Tee, Glühwein, Lebkuchen und den folk-poppigen Sounds gemütlich.