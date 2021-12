Weihnachtshit im 60er-Jahre Chic

/ Simon Fischer / Bild: KYTES

Ein Weihnachtshit darf alles sein, aber bloß nicht zu kitschig. Nach diesem Motto haben sich die KYTES zurück in die Zeit der 60er Jahre katapultiert.





Nur kitschig soll er nicht klingen, der eigene Weihnachtssong, erzählt Timothy von den KYTES im M94.5-Interview. Stattdessen entschied sich die Band für Musik im Stil der 60er Jahre.

“In unserer Vorstellung war es so, dass es sehr cool wäre, wenn jemand diesen Song hört, KYTES nicht kennt und denkt es wäre ein alter Weihnachtssong.” Timothy, Drummer der KYTES

Die Idee zum Song kam der Band vor dem vergangenen Weihnachtsfest, nachdem ihre Tour erneut verschoben werden musste. Die Idee vom eigenen Weihnachtssong war in der Band erst noch umstritten, nur drei Tage später war dieser aber bereits fertig geschrieben.

Auch das Musikvideo ist im Stil der 60er Jahre gehalten, die Münchner Band orientiert sich zudem am Look und der Ästhetik der Beatles, von der Frisur bis zum Bass.

Neues Jahr – Neues Album?

Mit “the beat ist on hold” und “bumblin” haben die KYTES zudem zwei weitere neue Songs in diesem Jahr veröffentlicht. Gerade schreibt die Band an einem neuem Album, das Ende 2022 oder Anfang 2023 erscheinen soll. Bis dahin können sich Fans auch noch über weitere Singles freuen.

“Wir haben für uns gemerkt, dass es sehr wichtig ist, kontinuierlich neue Musik zu veröffentlichen. Nicht nur aus dem Business Aspekt heraus, sonder wir wollen unserer Community neue Sachen zeigen” Timothy, Drummer der KYTES