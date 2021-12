Zwischen Cristo Bambino & Santa Claus

/ Simon Fischer / Bild: Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys zählen zweifelsfrei zu den bekanntesten und erfolgreichsten Vertreter:innen des Italo-Schlagers in Deutschland. Nun feiern sie das Fest der Liebe und des Konsums mit einem neuen Weihnachtssong.





Es reicht nicht nur ein Christbaum, ganze drei müssen es sein, wenn Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys mit ihren Tifosi – ihren Fans – zusammen auf der Bühne Weihnachten feiern. Die Weihnachtstour muss in diesem Jahr erneut aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen ausfallen. Im letzten Jahr hat die Band ihr “Concerto Di Natale” online ausgerichtet.

“Weihnachtszeit ist Limonadenzeit”

In diesem Jahr schenken sie ihren Anhänger:innen zumindest einen neuen Weihnachtssong. Dieser geht laut Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys auf einen Werbedeal ihrer Italoschlager-Gruppe im Jahr 1989 mit der Limonadenmarke “7Up” zurück. Dass die Bandmitglieder so wirken, als hätten sie in jenem Jahr noch nicht einmal auf zwei Beinen stehen können, darüber müssen Betrachter:innen hinwegsehen.

“In der Werbung geht es immer darum, Punchlines zu schaffen und es gibt keine bessere Punchline als Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys.” Roy Bianco, Sänger und Christbaumspitze von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Mille Grazie

Neben dem neuen Weihnachtssong arbeitet die Band auch parallel an ihrem neuen Album “Mille Grazie”, mit den Aufnahmen dafür haben sie bereits im Sommer begonnen, wie uns Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys schon in ihrem letzten M94.5-Interview verraten haben.

Die Platte soll am 8. April 2022 erscheinen, Fans dürfen sich laut Roy Bianco auf “Italo-Feelings pur, Versprechungen einer besseren Welt durch Musik und Erzählungen von einem wahnsinnig tollem und irren Leben” freuen. Denn ihr zweites Album soll nach eigener Aussage den Meilenstein ihres “40-jährigen Bandjubiläums” markieren.

Sie freuen sich bereits auf den Release ihres neuen Albums.

