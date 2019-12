Vom Schlafzimmer auf die Bühne

/ Marie Hofer / Foto: M94.5 / Markus Hensel

Seit 2018 macht die Band Quirinello „Bedroom-Pop“. Das heißt, die ganze Musikproduktion passiert im Schlafzimmer. Von den vier Bandmitgliedern waren Quirin und Luca bei uns im Interview und haben uns eingeweiht, wie so ein Produktionstag im Schlafzimmer aussieht.

Quirinello im Interview

Wenn Quirin von Quirinello nicht gerade auf seinem Balkon über Songs grübelt, dann nimmt er genau diese Songs in seinem Schlafzimmer auf. Die Band macht „Bedroom-Pop“. Die Musik passt aber nicht nur gut zum nachdenklich im Bett liegen und grübeln. Sie selber finden, dass ihre Musik auch leicht angetrunken auf dem Balkon, während einer Party super klingt.

The World Is Fast These Days

Dieses Video auf YouTube ansehen Quirinello – The World Is Fast These Days

Dass in unserer modernen Gesellschaft alles so schnelllebig ist, wird ja an allen Ecken bedauert. Quirinello hat dazu einen Song geschrieben. Und was machen sie wenn die Welt ihnen mal zu schnell geht? Sie hören Musik, machen Musik und machen auch einfach mal nichts.

Quirinello – I Hope My Hair Smells Good

Dieses Video auf YouTube ansehen Quirinello – I Hope My Hair Smells Good

Bandgründer und Sänger Quirin kann sich da kreativ ganz auslassen. Und das braucht er auch. Wenn der Alltag mal zu eintönig wird, dann macht er ihn sich gerne spannender, indem er anfängt Musik zu machen und Lieder zu schreiben. Und so bleibt es auch fürs Erste.